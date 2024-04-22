Природное лекарство от многих болезней: узнайте, почему редис необходимо включать в свой рацион

Удивительные преимущества редиса для здоровья

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Редис — это крестоцветный овощ, имеющий массу преимуществ для здоровья: от улучшения пищеварения до укрепления иммунной системы. Давайте узнаем, почему редис необходимо включать в свой рацион.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Редис богат лигнином, разновидностью нерастворимой клетчатки. Нерастворимая клетчатка не переваривается организмом. Вместо этого нормализует стул, предотвращая запоры и вздутие живота.

Корнеплод имеет низкий гликемический индекс, поэтому этот овощ смело можно есть диабетикам, ведь он не оказывает существенного влияния на уровень сахара в крови.

Редис является источником витамина С, мощного антиоксиданта, который помогает укрепить естественную защиту организма. Антиоксиданты также защищают клетки от свободных радикалов.

Сок редиса выступает как мочегонное средство, очищая почки, также помогает снять воспаление мочеполовой системы.

Крестоцветные овощи, такие как редис, хорошо известны своим противораковым потенциалом, которым они обязаны мощным соединениям, называемым изотиоцианатами. Изотиоцианаты могут даже предотвратить развитие опухоли.

Благодаря содержанию витамина С редис может предотвратить развитие остеоартрита, заболевания суставов. Витамин С стимулирует выработку коллагена, самого распространённого белка в организме. Коллаген также является основным компонентом суставного хряща. Витамин С также защищает хрящ от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Редис также помогает в детоксикации организма, поддерживая здоровую функцию печени.