Финансовый консультант развеяла популярные мифы из соцсетей об "экономичной" закупке продуктов

Финансовый консультант Матвеева: за продуктами экономичнее ходить 1-2 раза в неделю

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Финансовый консультант Ольга Матвеева рассказала "Газете.Ru" о некоторых полезных советах по покупке продуктов питания, противоречащих популярным мнениям в социальных сетях.

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Эксперт объяснила, что стратегия закупки продуктов на неделю вперед не является эффективной. Лучше, по её словам, посещать магазин 1-2 раза в неделю, это позволяет сохранить свежесть продуктов и сэкономить время на планировании питания.

Также важно учитывать срок годности и быть внимательными к акциям, чтобы экономить деньги без ущерба для качества.

"Важно также учитывать срок годности продуктов и обращать внимание на акции и специальные предложения. Часто на акционных товарах можно сэкономить значительные суммы денег, при этом не теряя в качестве продукции", — сказала Матвеева, которую цитирует Газета.Ru.

Ольга Матвеева высказалась и против другого популярного тренда из соцсетей — готовки больших партий блюд и их замораживания. Она объяснила, что это может негативно отразиться на качестве и вкусе продуктов, а некоторые из них, например, овощи и мясо, могут потерять свои полезные свойства в процессе замораживания.

Матвеева также советует создавать недельный рацион на сумму в 1000 рублей, но предупреждает, что это требует тщательного планирования и изучения состава продуктов. Она предупредила, что некоторые продукты могут быть неполноценными и не содержать нужных питательных веществ.