Добавляем чеснок в борщ правильно: два секрета для отменного вкуса

Как правильно добавлять чеснок в борщ, чтобы он получился особенно вкусным

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы придать борщу особый вкус, добавление чеснока считается неотъемлемым шагом для опытных поваров. Этот пряный овощ делает суп более аппетитным и насыщает его характерным вкусом.

Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

Однако, для того чтобы достичь наилучшего результата и чтобы аромат чеснока полностью раскрылся в блюде, имеется несколько правил, которых стоит придерживаться. О них напоминает издание "БелНовости".

Первое правило — правильное измельчение чеснока. Чтобы добавить чеснок в борщ, лучше всего использовать блендер, чтобы получить кашицу. Такая текстура чеснока идеально сочетается с супом. Конечно, можно нарезать чеснок ножом или использовать чеснокодавилку, но в этих случаях вкус чеснока будет менее выразительным. Второе правило — добавление чеснока в борщ в последние 2 минуты варки. Такой подход позволит ароматному овощу раскрыться, не перебивая вкус других ингредиентов слишком сильно, но и не оставляя его слишком слабым. Чеснок добавляется ровно за 2 минуты до окончания варки борща.

Соблюдение этих простых правил поможет вам создать борщ с чесноком, в котором аромат и вкус чеснока идеально дополняют основные ингредиенты супа, делая его вкусным и аппетитным.