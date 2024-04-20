Гастроэнтеролог рассказала, кому следует отказаться от употребления сырых овощей

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Гастроэнтеролог Мельникова: сырые овощи противопоказаны при язве и гастрите

2:00
Еда

Когда речь идет о здоровом питании, необходимо учитывать показания индивидуального здоровья. Несмотря на то, что сырые овощи в общем являются ценным источником витаминов, минералов и антиоксидантов, они не рекомендуются для потребления при некоторых проблемах желудочно-кишечного тракта. На это указала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Мельникова.

Гастроэнтеролог Мельникова: сырые овощи противопоказаны при язве и гастрите
Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Это особенно важно при таких заболеваниях, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки.

При ГЭРБ и других заболеваниях, обладающих повышенной кислотностью и потенциально вызывающих изжогу, сырые овощи с ярким вкусом, такие как томаты, лук, чеснок и красный перец, могут вызвать длительное неприятное ощущение изжоги из-за своего раздражающего действия на слизистую оболочку.

Также при хроническом холецистите, дискинезии желчного пузыря и желчных протоков, сырые овощи могут привести к нежелательным последствиям в виде нарушения работы желчного пузыря и образования камней, пишет Газета.Ru.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется отдавать предпочтение термически обработанным овощам вместо сырых, подчеркнула врач.

"Если в кишечнике есть проблемы, связанные с воспалением, раздражением, избыточным бактериальным ростом, нарушением моторики, тогда брожение возникает сильнее, образуется больше газов, больше раздражающих веществ, он начинает болеть, раздуваться, нарушается стул", — отметила Мельникова.

Выбор овощей и применение правильного метода их приготовления играют важную роль в поддержании здоровья. Проконсультируйтесь с врачом или диетологом для определения наилучшего диетического подхода в соответствии с вашими потребностями и заболеваниями.

Брожение в кишечнике от овощей
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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