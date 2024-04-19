Сырные шарики: хрустящие снаружи, с аппетитным расплавленным сыром внутри

Сырные шарики во фритюре: идеальная закуска для дружеского ужина или посиделок

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные шарики во фритюре — это популярная закуска, которая покорила сердца многих людей. Хрустящая внешняя оболочка и расплавленный сыр внутри делают эти шарики удивительно вкусными. Приготовить их довольно просто, а результат всегда радует — шарики получаются ароматными и аппетитными. Приготовив их один раз, вы точно захотите повторить этот рецепт от RussianFood.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain

Продукты (на 4 порции):

— 450 г сыра сулугуни,

— 6 г чеснока,

— 1 столовая ложка муки,

— 4 яйца,

— 150 г сухарей панировочных,

— 1,5 чайной ложки красного перца чили,

— 1 чайная ложка сушёного базилика,

— 700 мл растительного масла для жарки.

Приготовление:

Натрите сыр на мелкой тёрке. Добавьте одно яйцо, муку и мелко измельчённый чеснок. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сформируйте небольшие шарики из полученной сырной массы. Взбейте 3 яйца до образования пены. В панировочные сухари добавьте базилик и красный перец, тщательно перемешайте. Обмакните каждый сырный шарик во взбитые яйца, а затем обваляйте его в панировочных сухарях. Повторите эту процедуру дважды, чтобы получить двойную панировку. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырные шарики в нём, полностью погрузив их. Жарьте при средней температуре около 1 минуты, чтобы шарики стали золотистыми. Готовые сырные шарики можно подавать с кетчупом, брусничным вареньем или различными соусами.

Эта закуска отлично подойдет для вечеринок с друзьями, детских праздников или даже для романтического ужина. Не забывайте быть осторожными при обжаривании сырных шариков, чтобы не пережарить их и не дать сыру растечься.