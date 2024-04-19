Сырные шарики: хрустящие снаружи, с аппетитным расплавленным сыром внутри

Сырные шарики во фритюре — это популярная закуска, которая покорила сердца многих людей. Хрустящая внешняя оболочка и расплавленный сыр внутри делают эти шарики удивительно вкусными. Приготовить их довольно просто, а результат всегда радует — шарики получаются ароматными и аппетитными. Приготовив их один раз, вы точно захотите повторить этот рецепт от RussianFood.com.
Фото: commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain
Продукты (на 4 порции):
— 450 г сыра сулугуни,
— 6 г чеснока,
— 1 столовая ложка муки,
— 4 яйца,
— 150 г сухарей панировочных,
— 1,5 чайной ложки красного перца чили,
— 1 чайная ложка сушёного базилика,
— 700 мл растительного масла для жарки.
Приготовление:
Натрите сыр на мелкой тёрке. Добавьте одно яйцо, муку и мелко измельчённый чеснок. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Сформируйте небольшие шарики из полученной сырной массы.
Взбейте 3 яйца до образования пены.
В панировочные сухари добавьте базилик и красный перец, тщательно перемешайте.
Обмакните каждый сырный шарик во взбитые яйца, а затем обваляйте его в панировочных сухарях. Повторите эту процедуру дважды, чтобы получить двойную панировку.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырные шарики в нём, полностью погрузив их. Жарьте при средней температуре около 1 минуты, чтобы шарики стали золотистыми.
Готовые сырные шарики можно подавать с кетчупом, брусничным вареньем или различными соусами.
Эта закуска отлично подойдет для вечеринок с друзьями, детских праздников или даже для романтического ужина. Не забывайте быть осторожными при обжаривании сырных шариков, чтобы не пережарить их и не дать сыру растечься.
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СЫРНЫЕ ШАРИКИ - Хрустящие и вкусные! Горячая закуска для хорошего вечера. Рецепт от Всегда Вкусно!