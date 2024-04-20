Абрикосовый чизкейк, который тает во рту: порадуйте гостей новым кулинарным шедевром

Абрикосовый чизкейк: пошаговый рецепт

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если гости ждут от вас чего-то нового, то порадуйте их этим ароматным абрикосовым чизкейком. Перед подачей украсьте взбитыми сливками.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Для коржа:

1,5 стакана миндальной муки,

3 столовые ложки тростникового сахара,

2 столовые ложки нарезанного миндаля,

2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Для начинки:

250 г кураги,

вода,

2 столовые ложки ликера амаретто,

белый сахар,

3 упаковки размягчённого сливочного сыра,

½ стакана сметаны,

2 столовые ложки кукурузного крахмала,

1,5 чайной ложки ванильного экстракта,

3 яйца.

Топпинг:

1,5 стакана сметаны,

3 столовые ложки белого сахара,

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите разъёмную форму пергаментной бумагой. Смешайте миндальную муку, коричневый сахар и миндаль в миске. Добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте вилкой, пока смесь не станет напоминать мокрый песок. Выкладываем тесто на дно формы. Смешайте абрикосы и воду в кастрюле, доведите до кипения и варите до мягкости, около 10 минут. Абрикосы разомните в кашицу. Добавьте амаретто, подсластите 1 чайной ложкой белого сахара. Взбейте сливочный сыр, 3/4 стакана белого сахара, 1/2 стакана сметаны, кукурузный крахмал и 1,5 чайной ложки ванильного экстракта в миске с помощью электрического миксера на низкой скорости. Добавляйте яйца по одному. Добавьте 2 столовые ложки абрикосовой мякоти, оставьте немного. Вылейте на тесто. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 45 минут. Взбейте 1,5 стакана сметаны, 3 столовые ложки белого сахара и 1 чайную ложку ванильного экстракта до однородной массы. Достаньте чизкейк из горячей духовки, нанесите глазурь и верните пирог в духовку ещё на 8 минут. При подаче сверху выложите оставшуюся абрикосовую мякоть.