Абрикосовый чизкейк, который тает во рту: порадуйте гостей новым кулинарным шедевром

Если гости ждут от вас чего-то нового, то порадуйте их этим ароматным абрикосовым чизкейком. Перед подачей украсьте взбитыми сливками.
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Ингредиенты
Для коржа:
1,5 стакана миндальной муки,
3 столовые ложки тростникового сахара,
2 столовые ложки нарезанного миндаля,
2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
Для начинки:
250 г кураги,
вода,
2 столовые ложки ликера амаретто,
белый сахар,
3 упаковки размягчённого сливочного сыра,
½ стакана сметаны,
2 столовые ложки кукурузного крахмала,
1,5 чайной ложки ванильного экстракта,
3 яйца.
Топпинг:
1,5 стакана сметаны,
3 столовые ложки белого сахара,
1 чайная ложка ванильного экстракта.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите разъёмную форму пергаментной бумагой.
Смешайте миндальную муку, коричневый сахар и миндаль в миске. Добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте вилкой, пока смесь не станет напоминать мокрый песок. Выкладываем тесто на дно формы.
Смешайте абрикосы и воду в кастрюле, доведите до кипения и варите до мягкости, около 10 минут. Абрикосы разомните в кашицу. Добавьте амаретто, подсластите 1 чайной ложкой белого сахара.
Взбейте сливочный сыр, 3/4 стакана белого сахара, 1/2 стакана сметаны, кукурузный крахмал и 1,5 чайной ложки ванильного экстракта в миске с помощью электрического миксера на низкой скорости. Добавляйте яйца по одному. Добавьте 2 столовые ложки абрикосовой мякоти, оставьте немного. Вылейте на тесто.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 45 минут. Взбейте 1,5 стакана сметаны, 3 столовые ложки белого сахара и 1 чайную ложку ванильного экстракта до однородной массы. Достаньте чизкейк из горячей духовки, нанесите глазурь и верните пирог в духовку ещё на 8 минут. При подаче сверху выложите оставшуюся абрикосовую мякоть.