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Абрикосовый чизкейк, который тает во рту: порадуйте гостей новым кулинарным шедевром

Абрикосовый чизкейк: пошаговый рецепт

2:22
Еда

Если гости ждут от вас чего-то нового, то порадуйте их этим ароматным абрикосовым чизкейком. Перед подачей украсьте взбитыми сливками.

Абрикосовый чизкейк: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

Для коржа:

  • 1,5 стакана миндальной муки,
  • 3 столовые ложки тростникового сахара,
  • 2 столовые ложки нарезанного миндаля,
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Для начинки:

  • 250 г кураги,
  • вода,
  • 2 столовые ложки ликера амаретто,
  • белый сахар,
  • 3 упаковки размягчённого сливочного сыра,
  • ½ стакана сметаны,
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала,
  • 1,5 чайной ложки ванильного экстракта,
  • 3 яйца.

Топпинг:

  • 1,5 стакана сметаны,
  • 3 столовые ложки белого сахара,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите разъёмную форму пергаментной бумагой.
  2. Смешайте миндальную муку, коричневый сахар и миндаль в миске. Добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте вилкой, пока смесь не станет напоминать мокрый песок. Выкладываем тесто на дно формы.
  3. Смешайте абрикосы и воду в кастрюле, доведите до кипения и варите до мягкости, около 10 минут. Абрикосы разомните в кашицу. Добавьте амаретто, подсластите 1 чайной ложкой белого сахара.
  4. Взбейте сливочный сыр, 3/4 стакана белого сахара, 1/2 стакана сметаны, кукурузный крахмал и 1,5 чайной ложки ванильного экстракта в миске с помощью электрического миксера на низкой скорости. Добавляйте яйца по одному. Добавьте 2 столовые ложки абрикосовой мякоти, оставьте немного. Вылейте на тесто.
  5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 45 минут. Взбейте 1,5 стакана сметаны, 3 столовые ложки белого сахара и 1 чайную ложку ванильного экстракта до однородной массы. Достаньте чизкейк из горячей духовки, нанесите глазурь и верните пирог в духовку ещё на 8 минут. При подаче сверху выложите оставшуюся абрикосовую мякоть.
Чизкейк без муки и выпечки! Абрикосовый чизкейк!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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