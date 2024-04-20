Салат из чечевицы с огурцами и финиками: приятным бонусом идёт рецепт ароматной лимонной заправки

Рецепт салата из чечевицы с огурцами: необычное сочетание

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат из чечевицы с огурцами — классическое вегетарианское блюдо. Используя правильные ингредиенты, вы можете приготовить чрезвычайно сытный салат, которым можно наслаждаться отдельно или в качестве дополнения к основному блюду.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 большой огурец, мелко нарезанный,

водоросли комбу,

1 лавровый лист,

1 пучок петрушки,

1/2 красной луковицы, мелко нарезанной,

4 стакана воды,

1 чашка сухой чечевицы,

1 чашка фиников меджул, мелко нарезанных кубиками.

Для лимонной заправки:

1–2 измельчённых зубчика чеснока,

1/3 стакана оливкового масла,

1/4 стакана лимонного сока,

1 чайная ложка горчицы,

1/2 чайной ложки мёда,

молотый чёрный перец,

соль.

Приготовление

В кастрюлю добавьте промытую чечевицу, воду, лавровый лист и водоросли. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. Варите на медленном огне 20 минут. Слейте воду с чечевицы и дайте остыть, переложите в миску. Добавьте огурец, красный лук, финики и петрушку. Смешайте в миске ингредиенты для лимонной заправки, полейте ею салат и перемешайте.