Салат из чечевицы с огурцами и финиками: приятным бонусом идёт рецепт ароматной лимонной заправки
Рецепт салата из чечевицы с огурцами: необычное сочетание
1:24
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20.04.2024 18:11
Этот салат из чечевицы с огурцами — классическое вегетарианское блюдо. Используя правильные ингредиенты, вы можете приготовить чрезвычайно сытный салат, которым можно наслаждаться отдельно или в качестве дополнения к основному блюду.
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
1 большой огурец, мелко нарезанный,
водоросли комбу,
1 лавровый лист,
1 пучок петрушки,
1/2 красной луковицы, мелко нарезанной,
4 стакана воды,
1 чашка сухой чечевицы,
1 чашка фиников меджул, мелко нарезанных кубиками.
Для лимонной заправки:
1–2 измельчённых зубчика чеснока,
1/3 стакана оливкового масла,
1/4 стакана лимонного сока,
1 чайная ложка горчицы,
1/2 чайной ложки мёда,
молотый чёрный перец,
соль.
Приготовление
В кастрюлю добавьте промытую чечевицу, воду, лавровый лист и водоросли. Доведите до кипения.
Уменьшите огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. Варите на медленном огне 20 минут.
Слейте воду с чечевицы и дайте остыть, переложите в миску.
Добавьте огурец, красный лук, финики и петрушку.
Смешайте в миске ингредиенты для лимонной заправки, полейте ею салат и перемешайте.
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Салат из чечевицы с соленым огурцом
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру