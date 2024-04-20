Марокканское рагу из чёрной фасоли, нута и чечевицы: в этом ароматном блюде очень много разных специй
Марокканское рагу из фасоли: очень простой рецепт
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В состав этого рагу входит несколько ингредиентов, в том числе чёрная фасоль, нут и чечевица. Специи, такие как куркума, тмин и кориандр, придают необыкновенный аромат блюду.
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Ингредиенты
- 3 измельчённых зубчика чеснока,
- 3,5 стакана воды,
- 3 чашки сладкого картофеля (батата), нарезанного кубиками,
- 1,5 стакана чёрной фасоли,
- 1,5 стакана нута,
- 1,5 стакана лука, нарезанного кубиками,
- 1 чашка сухой красной чечевицы,
- 1,5 столовой ложки тёртого имбиря,
- 1,5 чайной ложки молотой корицы,
- 1 чайная ложка молотого кориандра,
- 1 чайная ложка семян тмина,
- 1 чайная ложка сушёного базилика,
- 3/4 чайной ложки молотого тмина,
- 1/2 чайной ложки молотой куркумы,
- 1/2 чайной ложки семян фенхеля.
Приготовление
- В кастрюлю добавьте 2 столовые ложки воды, лук, чеснок, сладкий картофель и специи.
- Накройте крышкой и готовьте 7-8 минут, затем добавьте остальные ингредиенты, кроме имбиря. Довести до кипения.
- Уменьшите огонь до средне-слабого. Накройте крышкой и варите 20-25 минут. Добавьте имбирь. Подавайте.
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