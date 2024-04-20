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Марокканское рагу из чёрной фасоли, нута и чечевицы: в этом ароматном блюде очень много разных специй

Марокканское рагу из фасоли: очень простой рецепт

1:25
Еда

В состав этого рагу входит несколько ингредиентов, в том числе чёрная фасоль, нут и чечевица. Специи, такие как куркума, тмин и кориандр, придают необыкновенный аромат блюду.

Марокканское рагу из фасоли: очень простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Badagnani is licensed under GNU Free Documentation License

Ингредиенты

  • 3 измельчённых зубчика чеснока,
  • 3,5 стакана воды,
  • 3 чашки сладкого картофеля (батата), нарезанного кубиками,
  • 1,5 стакана чёрной фасоли,
  • 1,5 стакана нута,
  • 1,5 стакана лука, нарезанного кубиками,
  • 1 чашка сухой красной чечевицы,
  • 1,5 столовой ложки тёртого имбиря,
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы,
  • 1 чайная ложка молотого кориандра,
  • 1 чайная ложка семян тмина,
  • 1 чайная ложка сушёного базилика,
  • 3/4 чайной ложки молотого тмина,
  • 1/2 чайной ложки молотой куркумы,
  • 1/2 чайной ложки семян фенхеля.

Приготовление

  1. В кастрюлю добавьте 2 столовые ложки воды, лук, чеснок, сладкий картофель и специи.
  2. Накройте крышкой и готовьте 7-8 минут, затем добавьте остальные ингредиенты, кроме имбиря. Довести до кипения.
  3. Уменьшите огонь до средне-слабого. Накройте крышкой и варите 20-25 минут. Добавьте имбирь. Подавайте.
Рагу из фасоли по-Баскски. Традиционное испанское блюдо для всей семьи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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