Марокканское рагу из чёрной фасоли, нута и чечевицы: в этом ароматном блюде очень много разных специй

Марокканское рагу из фасоли: очень простой рецепт

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

В состав этого рагу входит несколько ингредиентов, в том числе чёрная фасоль, нут и чечевица. Специи, такие как куркума, тмин и кориандр, придают необыкновенный аромат блюду.

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Ингредиенты

3 измельчённых зубчика чеснока,

3,5 стакана воды,

3 чашки сладкого картофеля (батата), нарезанного кубиками,

1,5 стакана чёрной фасоли,

1,5 стакана нута,

1,5 стакана лука, нарезанного кубиками,

1 чашка сухой красной чечевицы,

1,5 столовой ложки тёртого имбиря,

1,5 чайной ложки молотой корицы,

1 чайная ложка молотого кориандра,

1 чайная ложка семян тмина,

1 чайная ложка сушёного базилика,

3/4 чайной ложки молотого тмина,

1/2 чайной ложки молотой куркумы,

1/2 чайной ложки семян фенхеля.

Приготовление

В кастрюлю добавьте 2 столовые ложки воды, лук, чеснок, сладкий картофель и специи. Накройте крышкой и готовьте 7-8 минут, затем добавьте остальные ингредиенты, кроме имбиря. Довести до кипения. Уменьшите огонь до средне-слабого. Накройте крышкой и варите 20-25 минут. Добавьте имбирь. Подавайте.