Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда сеять бархатцы
Названы интересные факты о происхождении собак
Были предложены эффективные методы для устранения боли в шее
Как накопить на автомобиль за год: 6 шагов к успеху
Топ направлений для отдыха в мае
В ГИБДД рекомендовали отключать систему стабилизации летом только в трех случаях
Абрикосовый чизкейк: пошаговый рецепт
IJO: на кладбище психбольницы США обнаружено захоронение жертвы редкой болезни
Эксперт посоветовал, какой оттенок для штор выбрать
Тайский тыквенный крем-суп с карри, имбирём и кокосовым молоком: получается очень вкусно и готовится быстро

Тыквенный крем-суп с карри, имбирём и кокосовым молоком: кухня Таиланда

1:08
Еда

Этот суп богат каротиноидами благодаря тыкве. Эти соединения действуют как антиоксиданты, защищая клетки от свободных радикалов, которые могут их повредить.

Тыквенный крем-суп с карри, имбирём и кокосовым молоком: кухня Таиланда
Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Подавайте этот суп с зерновыми хлебцами или листовой зеленью.

Ингредиенты

  • 4 зубчика чеснока, измельчённых,
  • 1 тыква, очищенная и нарезанная кубиками,
  • 1 луковица, нарезанная кубиками,
  • 1 кусочек имбиря, очищенный и нарезанный,
  • 2 чашки овощного бульона,
  • 1,5 стакана кокосового молока,
  • 1 столовая ложка тайской пасты карри,
  • 1/2 чайной ложки хлопьев красного перца.

Приготовление

  1. В кастрюле смешайте столовую ложку овощного бульона, лук, чеснок, имбирь и хлопья чили. Тушите.
  2. Добавьте тыкву и оставшийся овощной бульон. Накройте крышкой и доведите до кипения.
  3. Уменьшите огонь до минимума и варите, пока тыква не станет мягкой. Перелейте суп в блендер, добавьте кокосовое молоко и пасту карри. Взбейте.
ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП С КРЕВЕТКАМИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям изменился до неузнаваемости

Принц Уильям впервые за долгое время появился на публике и вызвал обеспокоенность своими изменениями во внешности и настроении.

Принц Уильям появился на публике впервые за долгое время
Развеиваем 10 популярных мифов о беге
10 популярных мифов о беге, в которые пора перестать верить
Будут радовать до первых холодов. Рассказываем что посеять из цветов
Вышедшая из душа Ольга Бузова показала, как выглядит без фильтров: "Вот она я"
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Рассказываем о монилиозе, который поражает косточковые и семечковые культуры
Кормите синтетикой, так полезнее: правда ли, что натуральный корм для кошки лучше
Рассказываем об одной из лучших подкормок, которая спасёт вашу гортензию
Рассказываем об одной из лучших подкормок, которая спасёт вашу гортензию
Последние материалы
Абрикосовый чизкейк: пошаговый рецепт
IJO: на кладбище психбольницы США обнаружено захоронение жертвы редкой болезни
Эксперт посоветовал, какой оттенок для штор выбрать
Кинологи рассказали, как собаки понимают эмоции человека
Как вырастить хороший урожай картофеля
Четыре действенных метода для смягчения отечности
Дмитрий Медведев пожелал США погрузиться в гражданскую войну
Дмитрия Нагиева заметили в Сочи на съёмках проекта
Драгметаллы: идеальное вложение
Врач Спахов сообщил, для кого является полезным потребление шоколада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников