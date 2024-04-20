Тайский тыквенный крем-суп с карри, имбирём и кокосовым молоком: получается очень вкусно и готовится быстро

Тыквенный крем-суп с карри, имбирём и кокосовым молоком: кухня Таиланда

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп богат каротиноидами благодаря тыкве. Эти соединения действуют как антиоксиданты, защищая клетки от свободных радикалов, которые могут их повредить.

Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Подавайте этот суп с зерновыми хлебцами или листовой зеленью.

Ингредиенты

4 зубчика чеснока, измельчённых,

1 тыква, очищенная и нарезанная кубиками,

1 луковица, нарезанная кубиками,

1 кусочек имбиря, очищенный и нарезанный,

2 чашки овощного бульона,

1,5 стакана кокосового молока,

1 столовая ложка тайской пасты карри,

1/2 чайной ложки хлопьев красного перца.

Приготовление

В кастрюле смешайте столовую ложку овощного бульона, лук, чеснок, имбирь и хлопья чили. Тушите. Добавьте тыкву и оставшийся овощной бульон. Накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и варите, пока тыква не станет мягкой. Перелейте суп в блендер, добавьте кокосовое молоко и пасту карри. Взбейте.