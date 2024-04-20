Тайский тыквенный крем-суп с карри, имбирём и кокосовым молоком: получается очень вкусно и готовится быстро
Тыквенный крем-суп с карри, имбирём и кокосовым молоком: кухня Таиланда
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Этот суп богат каротиноидами благодаря тыкве. Эти соединения действуют как антиоксиданты, защищая клетки от свободных радикалов, которые могут их повредить.
Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Подавайте этот суп с зерновыми хлебцами или листовой зеленью.
Ингредиенты
- 4 зубчика чеснока, измельчённых,
- 1 тыква, очищенная и нарезанная кубиками,
- 1 луковица, нарезанная кубиками,
- 1 кусочек имбиря, очищенный и нарезанный,
- 2 чашки овощного бульона,
- 1,5 стакана кокосового молока,
- 1 столовая ложка тайской пасты карри,
- 1/2 чайной ложки хлопьев красного перца.
Приготовление
- В кастрюле смешайте столовую ложку овощного бульона, лук, чеснок, имбирь и хлопья чили. Тушите.
- Добавьте тыкву и оставшийся овощной бульон. Накройте крышкой и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь до минимума и варите, пока тыква не станет мягкой. Перелейте суп в блендер, добавьте кокосовое молоко и пасту карри. Взбейте.
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ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ-СУП С КРЕВЕТКАМИ
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру