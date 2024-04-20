Маринованные яйца: готовим необычную закуску. Также интересный ингредиент для салатов!
Как приготовить маринованные яйца
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Маринованные яйца — необычная закуска в восточном стиле. Такие яйца можно также добавлять в салаты. Иногда их готовят с куркумой, чтобы придать яйцам насыщенный жёлтый цвет.
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ингредиенты
- 6 сваренных вкрутую яиц, очищенных,
- 2 очищенных зубчика чеснока,
- 1 стакан сахара,
- 1 стакан белого уксуса,
- 1 чайная ложка соли.
Приготовление
- Сложите яйца в банку ёмкостью один литр.
- Добавьте в небольшую кастрюлю воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, непрерывно помешивая.
- Добавьте чеснок и снимите с огня. Дайте немного остыть.
- Залейте яйца рассолом.
- Закройте банку крышкой и дайте полностью остыть, прежде чем поставить в холодильник.
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