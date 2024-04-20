Маринованные яйца: готовим необычную закуску. Также интересный ингредиент для салатов!

Как приготовить маринованные яйца

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованные яйца — необычная закуска в восточном стиле. Такие яйца можно также добавлять в салаты. Иногда их готовят с куркумой, чтобы придать яйцам насыщенный жёлтый цвет.

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Ингредиенты

6 сваренных вкрутую яиц, очищенных,

2 очищенных зубчика чеснока,

1 стакан сахара,

1 стакан белого уксуса,

1 чайная ложка соли.

Приготовление

Сложите яйца в банку ёмкостью один литр. Добавьте в небольшую кастрюлю воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, непрерывно помешивая. Добавьте чеснок и снимите с огня. Дайте немного остыть. Залейте яйца рассолом. Закройте банку крышкой и дайте полностью остыть, прежде чем поставить в холодильник.