Как разогреть остывшее картофельное пюре, чтобы оно было как свежеприготовленное

Как разогреть холодное картофельное пюре: оптимальный способ, сохраняющий вкус

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Остывшее картофельное пюре многие хозяйки разогревают неправильно, делая это в микроволновке или на сковороде, смазанной маслом. Однако при таких способах разогретое пюре не будет вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Slastic is licensed under public domain

Эксперт издания "БелНовости" Юлия Архипова рассказала, как разогреть картофельное пюре так, чтобы казалось, будто его только что приготовили.

Если у вас есть холодное картофельное пюре, которое вы хотели бы разогреть, следуйте этим инструкциям, чтобы оно стало свежим и аппетитным:

Возьмите кастрюлю или сковороду и добавьте немного молока на дно посуды. Разогрейте молоко на среднем огне, пока оно не начнет бурлить. Поместите холодное пюре в кастрюлю или сковороду, закройте крышкой и снизьте огонь. Дайте пюре прогреться в течение 3 минут. После того как пюре прогреется, выключите огонь и тщательно перемешайте его, добавив небольшой кусочек сливочного масла. В результате получится воздушное, нежное и вкусное картофельное пюре, похожее на свежеприготовленное.

Убедитесь, что вы правильно разогреваете холодное картофельное пюре, чтобы сохранить его аппетитный вкус. Наслаждайтесь вашим блюдом!