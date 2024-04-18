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Как разогреть остывшее картофельное пюре, чтобы оно было как свежеприготовленное

Как разогреть холодное картофельное пюре: оптимальный способ, сохраняющий вкус

1:16
Еда

Остывшее картофельное пюре многие хозяйки разогревают неправильно, делая это в микроволновке или на сковороде, смазанной маслом. Однако при таких способах разогретое пюре не будет вкусным.

Как разогреть холодное картофельное пюре: оптимальный способ, сохраняющий вкус
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic is licensed under public domain

Эксперт издания "БелНовости" Юлия Архипова рассказала, как разогреть картофельное пюре так, чтобы казалось, будто его только что приготовили.

Если у вас есть холодное картофельное пюре, которое вы хотели бы разогреть, следуйте этим инструкциям, чтобы оно стало свежим и аппетитным:

  1. Возьмите кастрюлю или сковороду и добавьте немного молока на дно посуды.
  2. Разогрейте молоко на среднем огне, пока оно не начнет бурлить.
  3. Поместите холодное пюре в кастрюлю или сковороду, закройте крышкой и снизьте огонь.
  4. Дайте пюре прогреться в течение 3 минут.
  5. После того как пюре прогреется, выключите огонь и тщательно перемешайте его, добавив небольшой кусочек сливочного масла.
  6. В результате получится воздушное, нежное и вкусное картофельное пюре, похожее на свежеприготовленное.

Убедитесь, что вы правильно разогреваете холодное картофельное пюре, чтобы сохранить его аппетитный вкус. Наслаждайтесь вашим блюдом!

Как вкусно разогреть картошку толченку.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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