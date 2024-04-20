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Рагу из дикого риса с грибами: очень вкусное и сытное блюдо. Понравится не только веганам!

Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом

1:36
Еда

Это рагу наверняка понравится как веганам, так и любителям мяса. Используйте любые грибы: шиитаке, портобелло, шампиньоны — список можно продолжать. Подавайте с хрустящим хлебом или зелёным салатом.

Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • 4 зубчика чеснока, измельчённых,
  • 1 лавровый лист,
  • 10 чашек грибов, нарезанных толстыми ломтиками,
  • 4 стакана воды,
  • 2 чашки овощного бульона,
  • 2 чашки нарезанного красного лука,
  • 1 чашка сырого дикого риса,
  • 1/8 стакана кокосового соуса,
  • 3 столовые ложки соуса хойсин,
  • 2 столовые ложки нарезанного орегано,
  • 2 столовые ложки марантовой муки,
  • 1,5 столовой ложки нарезанного тимьяна,
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса,
  • соль.

Приготовление

  1. Поставьте большую кастрюлю на средний огонь, добавьте столовую ложку воды, бальзамический уксус и лук. Готовьте 2-3 минуты.
  2. Добавьте чеснок и готовьте 1-2 минуты, затем добавьте грибы и щепотку соли. Накройте крышкой и готовьте 6-7 минут.
  3. Добавьте рис, овощной бульон, оставшуюся воду и все остальные ингредиенты, кроме свежих трав и муки. Доведите до кипения.
  4. Уменьшите огонь до минимума. Накройте крышкой и тушите 45-55 минут. Добавьте муку, чтобы рагу загустело.
  5. Удалите лавровый лист. Разлейте по тарелкам и подавайте.
Рис с грибами: быстро и вкусно
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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