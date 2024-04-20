Рагу из дикого риса с грибами: очень вкусное и сытное блюдо. Понравится не только веганам!
Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом
1:36
Это рагу наверняка понравится как веганам, так и любителям мяса. Используйте любые грибы: шиитаке, портобелло, шампиньоны — список можно продолжать. Подавайте с хрустящим хлебом или зелёным салатом.
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Ингредиенты
- 4 зубчика чеснока, измельчённых,
- 1 лавровый лист,
- 10 чашек грибов, нарезанных толстыми ломтиками,
- 4 стакана воды,
- 2 чашки овощного бульона,
- 2 чашки нарезанного красного лука,
- 1 чашка сырого дикого риса,
- 1/8 стакана кокосового соуса,
- 3 столовые ложки соуса хойсин,
- 2 столовые ложки нарезанного орегано,
- 2 столовые ложки марантовой муки,
- 1,5 столовой ложки нарезанного тимьяна,
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса,
- соль.
Приготовление
- Поставьте большую кастрюлю на средний огонь, добавьте столовую ложку воды, бальзамический уксус и лук. Готовьте 2-3 минуты.
- Добавьте чеснок и готовьте 1-2 минуты, затем добавьте грибы и щепотку соли. Накройте крышкой и готовьте 6-7 минут.
- Добавьте рис, овощной бульон, оставшуюся воду и все остальные ингредиенты, кроме свежих трав и муки. Доведите до кипения.
- Уменьшите огонь до минимума. Накройте крышкой и тушите 45-55 минут. Добавьте муку, чтобы рагу загустело.
- Удалите лавровый лист. Разлейте по тарелкам и подавайте.
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Рис с грибами: быстро и вкусно
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру