Рагу из дикого риса с грибами: очень вкусное и сытное блюдо. Понравится не только веганам!

Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Это рагу наверняка понравится как веганам, так и любителям мяса. Используйте любые грибы: шиитаке, портобелло, шампиньоны — список можно продолжать. Подавайте с хрустящим хлебом или зелёным салатом.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

4 зубчика чеснока, измельчённых,

1 лавровый лист,

10 чашек грибов, нарезанных толстыми ломтиками,

4 стакана воды,

2 чашки овощного бульона,

2 чашки нарезанного красного лука,

1 чашка сырого дикого риса,

1/8 стакана кокосового соуса,

3 столовые ложки соуса хойсин,

2 столовые ложки нарезанного орегано,

2 столовые ложки марантовой муки,

1,5 столовой ложки нарезанного тимьяна,

1 столовая ложка бальзамического уксуса,

соль.

Приготовление

Поставьте большую кастрюлю на средний огонь, добавьте столовую ложку воды, бальзамический уксус и лук. Готовьте 2-3 минуты. Добавьте чеснок и готовьте 1-2 минуты, затем добавьте грибы и щепотку соли. Накройте крышкой и готовьте 6-7 минут. Добавьте рис, овощной бульон, оставшуюся воду и все остальные ингредиенты, кроме свежих трав и муки. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума. Накройте крышкой и тушите 45-55 минут. Добавьте муку, чтобы рагу загустело. Удалите лавровый лист. Разлейте по тарелкам и подавайте.