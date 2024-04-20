Очень вкусные шоколадные пирожные с бататом: полезный десерт к чаю, богатый клетчаткой. Без добавления сахара!
Готовим полезные брауни с бататом
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Жареный сладкий картофель (батат) придаёт естественную сладость шоколадным пирожным, позволяя при этом сократить количество сахара.
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Кроме того, растворимая клетчатка в батате помогает контролировать уровень сахара в крови и насыщает, также сладкий картофель не содержит глютена.
Ингредиенты
- 1 большое яйцо, 1 яичный желток,
- 250 г сладкого картофеля, очищенного, нарезанного кубиками и отваренного до готовности,
- 1 чашка чипсов из тёмного шоколада,
- 3/4 стакана какао-порошка,
- 1/2 стакана миндального масла,
- 1/2 стакана кокосового масла, растопленного,
- 1/4 стакана кленового сиропа,
- 2 чайные ложки ванильного экстракта,
- 1/2 чайной ложки пищевой соды,
- 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой, слегка смажьте маслом.
- В кухонный комбайн добавьте кубики сладкого картофеля, миндальное масло, кокосовое масло, яйцо и яичный желток. Взбивайте в течение 1 минуты.
- Добавьте ванильный экстракт и кленовый сироп. Перемешайте смесь. Добавьте какао-порошок, соль и соду. Перемешайте, затем добавьте шоколадную стружку.
- Вылейте тесто в подготовленную форму и равномерно распределите. При желании посыпьте ещё шоколадной стружкой.
- Выпекайте 30 минут. Дайте остыть, затем разрежьте на 24 батончика.
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Брауни из батата без муки (постный рецепт)
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру