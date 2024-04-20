Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнаружена отличительная эволюционная особенность рода Homo
Кинологи рассказали, почему собака дергает лапой, когда ее чешут
Нужно ли накрывать цветы, чтобы защитить их от холодных ночей?
Рынок вторичного жилья в России начал стагнировать
Как распознать поддельное моторное масло: сигналы и признаки
Минкультуры рассчитывает, что сборы кинопроката в этом году будут больше 2023-го
Американка сорвалась со скалы во время прогулки с ребенком
Тренер назвал упражнения, уменьшающие боль в суставах кистей и пальцев рук
Кухня Южной Кореи: рецепт жареного риса с кимчи
Очень вкусные шоколадные пирожные с бататом: полезный десерт к чаю, богатый клетчаткой. Без добавления сахара!

Готовим полезные брауни с бататом

1:40
Еда

Жареный сладкий картофель (батат) придаёт естественную сладость шоколадным пирожным, позволяя при этом сократить количество сахара.

Готовим полезные брауни с бататом
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, растворимая клетчатка в батате помогает контролировать уровень сахара в крови и насыщает, также сладкий картофель не содержит глютена.

Ингредиенты

  • 1 большое яйцо, 1 яичный желток,
  • 250 г сладкого картофеля, очищенного, нарезанного кубиками и отваренного до готовности,
  • 1 чашка чипсов из тёмного шоколада,
  • 3/4 стакана какао-порошка,
  • 1/2 стакана миндального масла,
  • 1/2 стакана кокосового масла, растопленного,
  • 1/4 стакана кленового сиропа,
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта,
  • 1/2 чайной ложки пищевой соды,
  • 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой, слегка смажьте маслом.
  2. В кухонный комбайн добавьте кубики сладкого картофеля, миндальное масло, кокосовое масло, яйцо и яичный желток. Взбивайте в течение 1 минуты.
  3. Добавьте ванильный экстракт и кленовый сироп. Перемешайте смесь. Добавьте какао-порошок, соль и соду. Перемешайте, затем добавьте шоколадную стружку.
  4. Вылейте тесто в подготовленную форму и равномерно распределите. При желании посыпьте ещё шоколадной стружкой.
  5. Выпекайте 30 минут. Дайте остыть, затем разрежьте на 24 батончика.
Брауни из батата без муки (постный рецепт)
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Forbes: банки увеличили расходы на кешбэк из-за высокой конкуренции за клиентов
Эксперты назвали вещи, которые не любит кошка
Science Daily: создана ИИ-система для понимания белковых взаимодействий
Как ухаживать за кожей и телом мужчинам
Ловушки ремонта: как избежать мошенничества на станции технического
Застрявших в Дубае россиян начали выселять из отелей
Тренер рассказала, как девушке накачать рельефные руки
Cтуденты из Индии отправилась в поход по Шотландии и были найдены мертвыми
Киану Ривз хочет участвовать в новой картине режиссёра "Треугольника печали"
Как лечить монилиоз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников