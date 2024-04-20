Очень вкусные шоколадные пирожные с бататом: полезный десерт к чаю, богатый клетчаткой. Без добавления сахара!

Готовим полезные брауни с бататом

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареный сладкий картофель (батат) придаёт естественную сладость шоколадным пирожным, позволяя при этом сократить количество сахара.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кроме того, растворимая клетчатка в батате помогает контролировать уровень сахара в крови и насыщает, также сладкий картофель не содержит глютена.

Ингредиенты

1 большое яйцо, 1 яичный желток,

250 г сладкого картофеля, очищенного, нарезанного кубиками и отваренного до готовности,

1 чашка чипсов из тёмного шоколада,

3/4 стакана какао-порошка,

1/2 стакана миндального масла,

1/2 стакана кокосового масла, растопленного,

1/4 стакана кленового сиропа,

2 чайные ложки ванильного экстракта,

1/2 чайной ложки пищевой соды,

1/2 чайной ложки соли.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой, слегка смажьте маслом. В кухонный комбайн добавьте кубики сладкого картофеля, миндальное масло, кокосовое масло, яйцо и яичный желток. Взбивайте в течение 1 минуты. Добавьте ванильный экстракт и кленовый сироп. Перемешайте смесь. Добавьте какао-порошок, соль и соду. Перемешайте, затем добавьте шоколадную стружку. Вылейте тесто в подготовленную форму и равномерно распределите. При желании посыпьте ещё шоколадной стружкой. Выпекайте 30 минут. Дайте остыть, затем разрежьте на 24 батончика.