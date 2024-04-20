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Рецепт лечебной ферментированной чесночно-медовой смеси: домашний эликсир от простуды и гриппа

Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды

0:58
Еда

Этот домашний эликсир из ферментированного чеснока и мёда поможет укрепить иммунную систему, предотвратить бактериальные инфекции и защитить вас от простуды и гриппа.

Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С. is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Ингредиенты

  • очищенный чеснок,
  • мёд.

Приготовление

  1. Поместите очищенные зубчики чеснока в банку для консервирования, заполнив её на 3/4.
  2. Залейте чеснок сырым мёдом.
  3. Неплотно накройте смесь крышкой, чтобы газы могли выйти. Храните банку в тёмной комнате.
  4. Через пару дней в смеси появятся пузырьки, означающие начало процесса брожения. Возьмите банку и перемешивайте смесь каждые несколько дней.
  5. Чесночный сок образует достаточно жидкости для брожения. Помните, что вам не нужно закрывать крышку полностью, поскольку во время брожения газы будут постоянно накапливаться. Процесс брожения следует завершить через четыре недели.
Ферментация — это ПРОСТО! Чеснок и мёд: простейший рецепт!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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