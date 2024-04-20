Рецепт лечебной ферментированной чесночно-медовой смеси: домашний эликсир от простуды и гриппа

Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот домашний эликсир из ферментированного чеснока и мёда поможет укрепить иммунную систему, предотвратить бактериальные инфекции и защитить вас от простуды и гриппа.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С. is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Ингредиенты

очищенный чеснок,

мёд.

Приготовление

Поместите очищенные зубчики чеснока в банку для консервирования, заполнив её на 3/4. Залейте чеснок сырым мёдом. Неплотно накройте смесь крышкой, чтобы газы могли выйти. Храните банку в тёмной комнате. Через пару дней в смеси появятся пузырьки, означающие начало процесса брожения. Возьмите банку и перемешивайте смесь каждые несколько дней. Чесночный сок образует достаточно жидкости для брожения. Помните, что вам не нужно закрывать крышку полностью, поскольку во время брожения газы будут постоянно накапливаться. Процесс брожения следует завершить через четыре недели.