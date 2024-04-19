Суп с лонганом, финиками и грибами: попробуйте хотя бы раз это необычное блюдо китайской кухни

Предлагаем вам рецепт супа с тропическим фруктом лонган, который относится к кантонской кухне (провинция в Китае). Это простое, но очень вкусное блюдо, его можно подавать горячим и охлаждённым в жаркие летние дни.
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Ингредиенты
12 орехов гинкго,
6 сушёных красных фиников,
5 штук грибов,
6 стаканов воды,
1 чашка сушёных плодов лонгана,
сахар по вкусу.
Приготовление
Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте лонган, красные финики, орехи гинкго и грибы.
Варите на медленном огне 30–45 минут.
Добавьте сахар по вкусу. Разлейте суп по тарелкам.