Суп с лонганом, финиками и грибами: попробуйте хотя бы раз это необычное блюдо китайской кухни

Рецепт супа с лонганом: блюдо для гурманов

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт супа с тропическим фруктом лонган, который относится к кантонской кухне (провинция в Китае). Это простое, но очень вкусное блюдо, его можно подавать горячим и охлаждённым в жаркие летние дни.

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Ингредиенты

12 орехов гинкго,

6 сушёных красных фиников,

5 штук грибов,

6 стаканов воды,

1 чашка сушёных плодов лонгана,

сахар по вкусу.

Приготовление

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте лонган, красные финики, орехи гинкго и грибы. Варите на медленном огне 30–45 минут. Добавьте сахар по вкусу. Разлейте суп по тарелкам.