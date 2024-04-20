Вкусный яблочный сок со шпинатом, сельдереем, имбирём и грейпфрутом: витаминный коктейль для укрепления иммунитета

Готовим яблочный сок со шпинатом с помощью блендера и марли

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот питательный яблочный сок со шпинатом богат кальцием для здоровья костей и витаминами А и С для здоровья глаз и укрепления иммунитета.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Если у вас нет соковыжималки, мы подскажем вам, как приготовить сок с помощью блендера.

Ингредиенты

1,5 стакана шпината,

2 зелёных яблока, разрезанных,

1/2 грейпфрута, очищенного,

2 больших стебля сельдерея,

1 очищенный свежий имбирь,

лёд (по желанию).

Приготовление

С помощью соковыжималки измельчите ингредиенты в следующем порядке: шпинат, грейпфрут, яблоки, имбирь и сельдерей. Наполните два стакана льдом, затем разлейте сок.

Если у вас нет соковыжималки, выполните следующие действия, чтобы приготовить шпинатно-яблочный сок с помощью блендера:

Крупно нарежьте все ингредиенты. Поместите ингредиенты в блендер, затем измельчите до жидкого состояния. Отрежьте два куска марли, сложите их в несколько слоёв, застелите марлей большую миску, затем вылейте содержимое блендера в центр. Соберите края марли и сожмите кулёк, чтобы извлечь из мякоти весь сок.