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Вкусный яблочный сок со шпинатом, сельдереем, имбирём и грейпфрутом: витаминный коктейль для укрепления иммунитета

Готовим яблочный сок со шпинатом с помощью блендера и марли

1:16
Еда

Этот питательный яблочный сок со шпинатом богат кальцием для здоровья костей и витаминами А и С для здоровья глаз и укрепления иммунитета.

Готовим яблочный сок со шпинатом с помощью блендера и марли
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Если у вас нет соковыжималки, мы подскажем вам, как приготовить сок с помощью блендера.

Ингредиенты

  • 1,5 стакана шпината,
  • 2 зелёных яблока, разрезанных,
  • 1/2 грейпфрута, очищенного,
  • 2 больших стебля сельдерея,
  • 1 очищенный свежий имбирь,
  • лёд (по желанию).

Приготовление

С помощью соковыжималки измельчите ингредиенты в следующем порядке: шпинат, грейпфрут, яблоки, имбирь и сельдерей. Наполните два стакана льдом, затем разлейте сок. 

Если у вас нет соковыжималки, выполните следующие действия, чтобы приготовить шпинатно-яблочный сок с помощью блендера:

  1. Крупно нарежьте все ингредиенты.
  2. Поместите ингредиенты в блендер, затем измельчите до жидкого состояния.
  3. Отрежьте два куска марли, сложите их в несколько слоёв, застелите марлей большую миску, затем вылейте содержимое блендера в центр. Соберите края марли и сожмите кулёк, чтобы извлечь из мякоти весь сок.
Смузи из шпината, яблока и мяты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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