Вкусный яблочный сок со шпинатом, сельдереем, имбирём и грейпфрутом: витаминный коктейль для укрепления иммунитета

Этот питательный яблочный сок со шпинатом богат кальцием для здоровья костей и витаминами А и С для здоровья глаз и укрепления иммунитета.
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Если у вас нет соковыжималки, мы подскажем вам, как приготовить сок с помощью блендера.
Ингредиенты
1,5 стакана шпината,
2 зелёных яблока, разрезанных,
1/2 грейпфрута, очищенного,
2 больших стебля сельдерея,
1 очищенный свежий имбирь,
лёд (по желанию).
Приготовление
С помощью соковыжималки измельчите ингредиенты в следующем порядке: шпинат, грейпфрут, яблоки, имбирь и сельдерей. Наполните два стакана льдом, затем разлейте сок.
Если у вас нет соковыжималки, выполните следующие действия, чтобы приготовить шпинатно-яблочный сок с помощью блендера:
Крупно нарежьте все ингредиенты.
Поместите ингредиенты в блендер, затем измельчите до жидкого состояния.
Отрежьте два куска марли, сложите их в несколько слоёв, застелите марлей большую миску, затем вылейте содержимое блендера в центр. Соберите края марли и сожмите кулёк, чтобы извлечь из мякоти весь сок.