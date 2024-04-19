Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктор Травин: куда жаловаться, если отказали в оформлении "короткого" полиса ОСАГО.
Сон на животе может спровоцировать мигрень
Сфинкс: особенности бесшёрстной породы
G7 продолжит работу над использованием замороженных российских активов
Правильный выбор масла для двигателя: рекомендации экспертов
Пять основных процедур для подготовки к лету
Сергей Соседов нашёл себе работу на ТВ после увольнения
Бенгальская кошка: все о породе
Сергей Лавров обозначил российскую позицию по ряду внешнеполитических вопросов
Солнечный чай из кукурузных рылец: этот чудо-напиток лечит от цистита, улучшает сон, снижает "плохой" холестерин

Чай из кукурузных рылец: рецепт полезного напитка

0:44
Еда

Лечите инфекции мочеполовой системы и укрепляйте здоровье почек с помощью домашнего чая из кукурузных рылец.

Чай из кукурузных рылец: рецепт полезного напитка
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Настой также благотворно действует на нервную систему, улучшая в том числе сон. Регулярное употребление этого чая снижает уровень "плохого" холестерина, поэтому его стоит пить для профилактики атеросклероза.

Ингредиенты

  • 4 стакана фильтрованной воды,
  • 4 столовые ложки свежих кукурузных рылец, нарезанных.

Приготовление

Поместите кукурузные рыльца в воду в стеклянной банке. Накройте крышкой и поставьте на солнце на четыре-шесть часов. Добавьте затем мёд и лимон или лайм по вкусу. 

Чай из кукурузных рылец
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
ПАСЕ призвала Европу уничтожить государственность РФ. Надо отвечать Любовь Степушова Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Последние материалы
Сергей Лавров обозначил российскую позицию по ряду внешнеполитических вопросов
В первом квартале 2024 года инвесторы чаще всего торговали акциями "Газпрома"
Московский планетарий показал арахноиды на Венере
Дочь Полины Гагариной объяснила отцу, почему она похожа на маму и папу
ПАСЕ призвала Европу уничтожить государственность РФ. Надо отвечать
Чекалины продают таунхаус за 150 млн рублей — в чем особенность
Италия стала главным экспортером вина в Россию среди европейских стран
Шри-Ланка вводит новую систему электронных виз
Трутнев: меры господдержки помогут стимулировать бизнес в новых регионах
США могут передать Израилю вооружение более чем на $1 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников