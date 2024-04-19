Солнечный чай из кукурузных рылец: этот чудо-напиток лечит от цистита, улучшает сон, снижает "плохой" холестерин

Лечите инфекции мочеполовой системы и укрепляйте здоровье почек с помощью домашнего чая из кукурузных рылец.
Настой также благотворно действует на нервную систему, улучшая в том числе сон. Регулярное употребление этого чая снижает уровень "плохого" холестерина, поэтому его стоит пить для профилактики атеросклероза.
Поместите кукурузные рыльца в воду в стеклянной банке. Накройте крышкой и поставьте на солнце на четыре-шесть часов. Добавьте затем мёд и лимон или лайм по вкусу.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.