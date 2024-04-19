Солнечный чай из кукурузных рылец: этот чудо-напиток лечит от цистита, улучшает сон, снижает "плохой" холестерин

Чай из кукурузных рылец: рецепт полезного напитка

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Лечите инфекции мочеполовой системы и укрепляйте здоровье почек с помощью домашнего чая из кукурузных рылец.

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Настой также благотворно действует на нервную систему, улучшая в том числе сон. Регулярное употребление этого чая снижает уровень "плохого" холестерина, поэтому его стоит пить для профилактики атеросклероза.

Ингредиенты

4 стакана фильтрованной воды,

4 столовые ложки свежих кукурузных рылец, нарезанных.

Приготовление

Поместите кукурузные рыльца в воду в стеклянной банке. Накройте крышкой и поставьте на солнце на четыре-шесть часов. Добавьте затем мёд и лимон или лайм по вкусу.