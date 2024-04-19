Для здоровья сердца, печени, кишечника: узнайте про эти фантастические свойства красной капусты и начните её готовить

Какая капуста полезнее — белокочанная или краснокочанная

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Краснокочанная капуста — привлекательный и питательный овощ, полезный для здоровья сердца и нормальной работы кишечника.

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Уникальный цвет этой капусты обусловлен антоцианами, мощными антиоксидантами, имеющими ряд преимуществ.

Порция краснокочанной капусты (89 г) содержит (% дневной нормы):

углеводы (2%),

клетчатку (7%),

витамин С (85%),

витамин К (42%),

витамин А (20%),

марганец (11%),

витамин B6 (9%),

калий (6%).

Краснокочанная капуста содержит антиоксиданты антоцианы, которые снижают уровень системного воспаления и защищают от некоторых хронических заболеваний. Она также богата соединениями, называемыми индолами, которые способствуют улучшению здоровья печени и детоксикации.

По сравнению с белокочанной капустой, в этой больше витаминов и антиоксидантов, таких как:

антоцианы и флавоноиды, которые помогают снизить кровяное давление (краснокочанная капуста содержит более 36 видов антоцианов, которые могут помочь снизить кровяное давление и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний),

каротиноиды, которые помогают улучшить здоровье глаз,

кемпферол, который помогает снизить накопление "плохого" холестерина в артериях,

витамин С, который необходим для укрепления иммунной системы,

витамин К, который имеет решающее значение для укрепления костей.

Сульфорафан, еще одно растительное соединение, содержащееся в этой капусте, способен предотвращать некоторые виды рака и полезен для здоровья сердца.