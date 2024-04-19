Для здоровья сердца, печени, кишечника: узнайте про эти фантастические свойства красной капусты и начните её готовить

Краснокочанная капуста — привлекательный и питательный овощ, полезный для здоровья сердца и нормальной работы кишечника.
Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice is licensed under public domain
Уникальный цвет этой капусты обусловлен антоцианами, мощными антиоксидантами, имеющими ряд преимуществ.
Порция краснокочанной капусты (89 г) содержит (% дневной нормы):
углеводы (2%),
клетчатку (7%),
витамин С (85%),
витамин К (42%),
витамин А (20%),
марганец (11%),
витамин B6 (9%),
калий (6%).
Краснокочанная капуста содержит антиоксиданты антоцианы, которые снижают уровень системного воспаления и защищают от некоторых хронических заболеваний. Она также богата соединениями, называемыми индолами, которые способствуют улучшению здоровья печени и детоксикации.
По сравнению с белокочанной капустой, в этой больше витаминов и антиоксидантов, таких как:
антоцианы и флавоноиды, которые помогают снизить кровяное давление (краснокочанная капуста содержит более 36 видов антоцианов, которые могут помочь снизить кровяное давление и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний),
каротиноиды, которые помогают улучшить здоровье глаз,
кемпферол, который помогает снизить накопление "плохого" холестерина в артериях,
витамин С, который необходим для укрепления иммунной системы,
витамин К, который имеет решающее значение для укрепления костей.
Сульфорафан, еще одно растительное соединение, содержащееся в этой капусте, способен предотвращать некоторые виды рака и полезен для здоровья сердца.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Польза капусты. Красная капуста VS белокочанная - что полезнее?