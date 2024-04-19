Для здоровья сердца, печени, кишечника: узнайте про эти фантастические свойства красной капусты и начните её готовить

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Какая капуста полезнее — белокочанная или краснокочанная

1:42
Еда

Краснокочанная капуста — привлекательный и питательный овощ, полезный для здоровья сердца и нормальной работы кишечника.

Какая капуста полезнее — белокочанная или краснокочанная
Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice is licensed under public domain

Уникальный цвет этой капусты обусловлен антоцианами, мощными антиоксидантами, имеющими ряд преимуществ.

Порция краснокочанной капусты (89 г) содержит (% дневной нормы):

  • углеводы (2%),
  • клетчатку (7%),
  • витамин С (85%),
  • витамин К (42%),
  • витамин А (20%),
  • марганец (11%),
  • витамин B6 (9%),
  • калий (6%).

Краснокочанная капуста содержит антиоксиданты антоцианы, которые снижают уровень системного воспаления и защищают от некоторых хронических заболеваний. Она также богата соединениями, называемыми индолами, которые способствуют улучшению здоровья печени и детоксикации.

По сравнению с белокочанной капустой, в этой больше витаминов и антиоксидантов, таких как:

  • антоцианы и флавоноиды, которые помогают снизить кровяное давление (краснокочанная капуста содержит более 36 видов антоцианов, которые могут помочь снизить кровяное давление и уменьшить факторы риска сердечных заболеваний),
  • каротиноиды, которые помогают улучшить здоровье глаз,
  • кемпферол, который помогает снизить накопление "плохого" холестерина в артериях,
  • витамин С, который необходим для укрепления иммунной системы,
  • витамин К, который имеет решающее значение для укрепления костей.

Сульфорафан, еще одно растительное соединение, содержащееся в этой капусте, способен предотвращать некоторые виды рака и полезен для здоровья сердца.

 

Польза капусты. Красная капуста VS белокочанная - что полезнее?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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