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Чизкейк "Лонган" без выпечки, сахара и молочных продуктов: этот нежный тропический десерт по вкусу как мороженое

Рецепт чизкейка "Лонган" без выпечки

1:29
Еда

Этот чизкейк без выпечки имеет неповторимый нежный вкус благодаря лонгану. По вкусу — нечто среднее между чизкейком и мороженым, но без добавления сахара и молочных продуктов.

Рецепт чизкейка "Лонган" без выпечки
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Лонган — тропический фрукт, очень полезный для здоровья, в нём много витаминов и минералов, включая железо, магний, фосфор и калий. Высокое содержание витамина С позволяет использовать лонган для профилактики авитаминоза. Однако этот фрукт небезопасно употреблять беременным женщинам.

Ингредиенты

Для коржа:

  • 1 мягкий финик меджул без косточек,
  • 1/2 стакана орехов кешью,
  • 1 столовая ложка кленового сиропа,
  • 1 столовая ложка кокосового масла.

Для начинки:

  • 20 лонганов, очищенных,
  • 1/2 стакана орехов кешью, предварительно замоченных,
  • 2 столовые ложки кокосового масла,
  • 2 столовые ложки нектара агавы,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 1 чайная ложка соли.

Приготовление

  1. С помощью кухонного комбайна измельчите все ингредиенты для коржа.
  2. Переложите смесь в разъёмную форму, затем положите в морозильную камеру.
  3. Смешайте все ингредиенты начинки в блендере до однородной массы.
  4. Достаньте охлаждённый корж. Вылейте начинку на корж. Разровняйте ложкой.
  5. Перед нарезкой заморозьте на 5-6 часов или на ночь.
МАНГОВЫЙ ЧИЗКЕЙК без выпечки — яркий тропический десерт с нежной и бархатистой текстурой!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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