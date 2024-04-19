Чизкейк "Лонган" без выпечки, сахара и молочных продуктов: этот нежный тропический десерт по вкусу как мороженое

Этот чизкейк без выпечки имеет неповторимый нежный вкус благодаря лонгану. По вкусу — нечто среднее между чизкейком и мороженым, но без добавления сахара и молочных продуктов.
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Лонган — тропический фрукт, очень полезный для здоровья, в нём много витаминов и минералов, включая железо, магний, фосфор и калий. Высокое содержание витамина С позволяет использовать лонган для профилактики авитаминоза. Однако этот фрукт небезопасно употреблять беременным женщинам.