Чизкейк "Лонган" без выпечки, сахара и молочных продуктов: этот нежный тропический десерт по вкусу как мороженое

Рецепт чизкейка "Лонган" без выпечки

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот чизкейк без выпечки имеет неповторимый нежный вкус благодаря лонгану. По вкусу — нечто среднее между чизкейком и мороженым, но без добавления сахара и молочных продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Лонган — тропический фрукт, очень полезный для здоровья, в нём много витаминов и минералов, включая железо, магний, фосфор и калий. Высокое содержание витамина С позволяет использовать лонган для профилактики авитаминоза. Однако этот фрукт небезопасно употреблять беременным женщинам.

Ингредиенты

Для коржа:

1 мягкий финик меджул без косточек,

1/2 стакана орехов кешью,

1 столовая ложка кленового сиропа,

1 столовая ложка кокосового масла.

Для начинки:

20 лонганов, очищенных,

1/2 стакана орехов кешью, предварительно замоченных,

2 столовые ложки кокосового масла,

2 столовые ложки нектара агавы,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

1 чайная ложка соли.

Приготовление

С помощью кухонного комбайна измельчите все ингредиенты для коржа. Переложите смесь в разъёмную форму, затем положите в морозильную камеру. Смешайте все ингредиенты начинки в блендере до однородной массы. Достаньте охлаждённый корж. Вылейте начинку на корж. Разровняйте ложкой. Перед нарезкой заморозьте на 5-6 часов или на ночь.