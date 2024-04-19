Очень вкусная тушёная краснокочанная капуста с грушами и глинтвейном: такое блюдо точно все съедят
Как потушить капусту с грушами и глинтвейном
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Это изысканное блюдо точно понравится гурманам — тушёная краснокочанная капуста в глинтвейне. Ели вы никогда не пробовали такое, то сейчас подходящее время для экспериментов.
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1 большая краснокочанная капуста, тонко нарезанная,
- 1 большая луковица, нарезанная,
- 4 груши, нарезанные кубиками,
- 200 мл портвейна,
- 2 столовые ложки тростникового сахара,
- 1 столовая ложка красного винного уксуса,
- 2 звёздочки аниса,
- 1 большая палочка корицы,
- 1 щепотка молотой гвоздики,
- соль по вкусу.
Приготовление
- Отложите груши, поместите остальные ингредиенты в большую кастрюлю и тушите, накрыв крышкой, на слабом огне в течение часа.
- Добавьте груши, тушите ещё час, при желании добавьте воды.
- Перед подачей слегка посолите капусту.
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