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Очень вкусная тушёная краснокочанная капуста с грушами и глинтвейном: такое блюдо точно все съедят

Как потушить капусту с грушами и глинтвейном

0:56
Еда

Это изысканное блюдо точно понравится гурманам — тушёная краснокочанная капуста в глинтвейне. Ели вы никогда не пробовали такое, то сейчас подходящее время для экспериментов.

Как потушить капусту с грушами и глинтвейном
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 большая краснокочанная капуста, тонко нарезанная,
  • 1 большая луковица, нарезанная,
  • 4 груши, нарезанные кубиками,
  • 200 мл портвейна,
  • 2 столовые ложки тростникового сахара,
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса,
  • 2 звёздочки аниса,
  • 1 большая палочка корицы,
  • 1 щепотка молотой гвоздики,
  • соль по вкусу.

Приготовление

  1. Отложите груши, поместите остальные ингредиенты в большую кастрюлю и тушите, накрыв крышкой, на слабом огне в течение часа.
  2. Добавьте груши, тушите ещё час, при желании добавьте воды.
  3. Перед подачей слегка посолите капусту.
Вкусная тушеная капуста на сковороде
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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