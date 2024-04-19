Очень вкусная тушёная краснокочанная капуста с грушами и глинтвейном: такое блюдо точно все съедят

Как потушить капусту с грушами и глинтвейном

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Это изысканное блюдо точно понравится гурманам — тушёная краснокочанная капуста в глинтвейне. Ели вы никогда не пробовали такое, то сейчас подходящее время для экспериментов.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 большая краснокочанная капуста, тонко нарезанная,

1 большая луковица, нарезанная,

4 груши, нарезанные кубиками,

200 мл портвейна,

2 столовые ложки тростникового сахара,

1 столовая ложка красного винного уксуса,

2 звёздочки аниса,

1 большая палочка корицы,

1 щепотка молотой гвоздики,

соль по вкусу.

Приготовление

Отложите груши, поместите остальные ингредиенты в большую кастрюлю и тушите, накрыв крышкой, на слабом огне в течение часа. Добавьте груши, тушите ещё час, при желании добавьте воды. Перед подачей слегка посолите капусту.