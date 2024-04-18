Полезный и вкусный сок с фруктами, шпинатом, огурцом, капустой и сельдереем: для здоровья волос и кожи

Как приготовить фруктово-овощной сок с помощью блендера и марли

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

С помощью блендера можно превратить такие суперпродукты, как шпинат, капуста, лимон, яблоки и огурцы, в освежающий фруктовый сок.

Фото: Own work by Hannahdownes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В этом напитке много антиоксидантов и растительных соединений, которые полезны для глаз, помогут снизить давление и улучшить здоровье волос и кожи. В рамках сбалансированной диеты пейте этот сок из шпината, чтобы улучшить самочувствие.

Ингредиенты

2 чашки шпината,

1 чашка капусты,

1 яблоко,

1 огурец,

1 лимон, выжатый,

7 стеблей сельдерея,

1/3 стакана листьев мяты,

1/3 стакана воды.

Приготовление

Нарежьте все ингредиенты на кусочки и поместите в блендер. Взбейте до получения однородной консистенции. Положите кусок марли на миску, затем пропустите смесь через марлю. Соберите концы марли вместе и отожмите, чтобы удалить сок из мякоти. Перелейте сок в стакан, по желанию добавьте лёд и подавайте.