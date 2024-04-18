Полезный и вкусный сок с фруктами, шпинатом, огурцом, капустой и сельдереем: для здоровья волос и кожи

С помощью блендера можно превратить такие суперпродукты, как шпинат, капуста, лимон, яблоки и огурцы, в освежающий фруктовый сок.
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В этом напитке много антиоксидантов и растительных соединений, которые полезны для глаз, помогут снизить давление и улучшить здоровье волос и кожи. В рамках сбалансированной диеты пейте этот сок из шпината, чтобы улучшить самочувствие.
Ингредиенты
2 чашки шпината,
1 чашка капусты,
1 яблоко,
1 огурец,
1 лимон, выжатый,
7 стеблей сельдерея,
1/3 стакана листьев мяты,
1/3 стакана воды.
Приготовление
Нарежьте все ингредиенты на кусочки и поместите в блендер. Взбейте до получения однородной консистенции.
Положите кусок марли на миску, затем пропустите смесь через марлю.
Соберите концы марли вместе и отожмите, чтобы удалить сок из мякоти. Перелейте сок в стакан, по желанию добавьте лёд и подавайте.