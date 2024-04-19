Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Система РЭБ "Волнорез" защитила от вражеских дронов оставленный в поле "Солнцепек"
Стилист Еркович делится секретами идеальных цветовых сочетаний для летнего гардероба
Депутат Разворотнева предложила отмену пенсионных взносов с управдомов
Институт географии РАН установил основную причину абляции на Камчатке
Как сейчас живёт и чем занимается Светлана Немоляева
Что делать с очистками картофеля садоводу?
Метеоролог Позднякова предупредила об усилении северо-восточного ветра в Москве
Россиянка попыталась открыть дверь самолета во время полета и оказалась задержана
6 упражнений, которые помогут вам исправить осанку
Вкусный и укрепляющий здоровье напиток из порошка грибов рейши и риса: как правильно приготовить

Чайный напиток с грибами рейши: пошаговый рецепт

1:02
Еда

Возьмите на заметку этот рецепт иммуностимулирующего чая с грибами рейши, в сочетании с поджаренным коричневым рисом и земляными грибами шиитаке получается вкусный, сытный и полезный напиток.

Чайный напиток с грибами рейши: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 большой свежий гриб шиитаке, тонко нарезанный,
  • 4 стакана фильтрованной воды,
  • 1 стакан коричневого риса, тщательно промытого,
  • 1 столовая ложка измельчённых сушёных грибов рейши,
  • 1 столовая ложка мёда.

Приготовление

  1. В кастрюле поджарьте рис на среднем огне до появления аромата и лёгкой карамелизации.
  2. Залейте рис 1,5 стаканами фильтрованной воды. Доведите до кипения на сильном огне, уменьшите огонь и варите 20 минут.
  3. Добавьте оставшуюся фильтрованную воду и доведите до кипения. Добавьте грибы шиитаке и порошок рейши, варите 15 минут. Процедите содержимое в чашку и добавьте мёд.
ГРИБЫ РЕЙШИ – КАК ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Певец Прохор Шаляпин показал своих цветущих подруг
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Добрейшие из добрых: названы самые добрые породы собак
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Последние материалы
Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на 4,5%
Открыты железосодержащие наночастицы, защищающие зубы грызунов от кариеса
Юрист Ярмуш рассказала о последствиях невыплаты страховки для "Северных потоков"
Редкие автомобили СССР: топ-5 самых дорогих предложений в России в апреле 2024 года
Продажи жилья на вторичном рынке США снизились на 4,3% в марте
Говорим почему важно заменять землю цветам
Собчак рассказала невероятную историю о немецком миллионере, который скрывается в РФ
Сулейман не мог выглядеть так, как показали в "Великолепном веке"
В полный пассажирами самолет ударила молния во время полета
Несколько упражнений, которые помогут повысить подвижность бёдер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников