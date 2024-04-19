Вкусный и укрепляющий здоровье напиток из порошка грибов рейши и риса: как правильно приготовить

Чайный напиток с грибами рейши: пошаговый рецепт

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Возьмите на заметку этот рецепт иммуностимулирующего чая с грибами рейши, в сочетании с поджаренным коричневым рисом и земляными грибами шиитаке получается вкусный, сытный и полезный напиток.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 большой свежий гриб шиитаке, тонко нарезанный,

4 стакана фильтрованной воды,

1 стакан коричневого риса, тщательно промытого,

1 столовая ложка измельчённых сушёных грибов рейши,

1 столовая ложка мёда.

Приготовление

В кастрюле поджарьте рис на среднем огне до появления аромата и лёгкой карамелизации. Залейте рис 1,5 стаканами фильтрованной воды. Доведите до кипения на сильном огне, уменьшите огонь и варите 20 минут. Добавьте оставшуюся фильтрованную воду и доведите до кипения. Добавьте грибы шиитаке и порошок рейши, варите 15 минут. Процедите содержимое в чашку и добавьте мёд.