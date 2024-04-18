Ароматный бодрящий суп из шампиньонов, шиитаке и молотых грибов рейши: блюдо для гурманов
Рецепт супа из молотых грибов рейши
1:30
Возьмите на заметку этот рецепт бодрящего супа — отличный способ включить грибы рейши в свой ежедневный рацион.
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Кроме того, в этом супе много овощей, повышающих иммунитет, таких как имбирь, капуста и фенхель.
Ингредиенты (на 6 порций)
- 4 зубчика чеснока, измельчённых,
- 2 моркови, тонко нарезанные,
- 1 средняя луковица, нарезанная кубиками,
- 1 луковица фенхеля, нарезанная кубиками,
- 6 стаканов воды,
- 3 чашки капусты, крупно нарезанной,
- 2 чашки свежих грибов шиитаке, нарезанных ломтиками,
- 2 чашки нарезанных шампиньонов,
- 1/4 стакана сушёных молотых грибов рейши,
- 1/4 стакана пасты мисо,
- 2 столовые ложки свеженатёртого имбиря,
- 1 столовая ложка оливкового масла,
- 1 столовая ложка тимьяна,
- соль,
- чёрный перец,
- листья фенхеля, измельчённые.
Приготовление
- Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте 2 минуты.
- Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Добавьте морковь, фенхель, тимьян, имбирь и грибы.
- Добавьте воду, порошок рейши, пасту мисо и специи.
- Доведите суп до кипения. Уменьшите огонь и варите 1 час.
- Добавьте соль и перец по вкусу, затем капусту и листья фенхеля.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру