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Ароматный бодрящий суп из шампиньонов, шиитаке и молотых грибов рейши: блюдо для гурманов

Рецепт супа из молотых грибов рейши

1:30
Еда

Возьмите на заметку этот рецепт бодрящего супа — отличный способ включить грибы рейши в свой ежедневный рацион.

Рецепт супа из молотых грибов рейши
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, в этом супе много овощей, повышающих иммунитет, таких как имбирь, капуста и фенхель.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • 4 зубчика чеснока, измельчённых,
  • 2 моркови, тонко нарезанные,
  • 1 средняя луковица, нарезанная кубиками,
  • 1 луковица фенхеля, нарезанная кубиками,
  • 6 стаканов воды,
  • 3 чашки капусты, крупно нарезанной,
  • 2 чашки свежих грибов шиитаке, нарезанных ломтиками,
  • 2 чашки нарезанных шампиньонов,
  • 1/4 стакана сушёных молотых грибов рейши,
  • 1/4 стакана пасты мисо,
  • 2 столовые ложки свеженатёртого имбиря,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1 столовая ложка тимьяна,
  • соль,
  • чёрный перец,
  • листья фенхеля, измельчённые.

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте 2 минуты.
  2. Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Добавьте морковь, фенхель, тимьян, имбирь и грибы.
  3. Добавьте воду, порошок рейши, пасту мисо и специи.
  4. Доведите суп до кипения. Уменьшите огонь и варите 1 час.
  5. Добавьте соль и перец по вкусу, затем капусту и листья фенхеля. 
Суп из белых грибов! Просто и вкусно!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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