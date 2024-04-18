Ароматный бодрящий суп из шампиньонов, шиитаке и молотых грибов рейши: блюдо для гурманов

Рецепт супа из молотых грибов рейши

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Возьмите на заметку этот рецепт бодрящего супа — отличный способ включить грибы рейши в свой ежедневный рацион.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, в этом супе много овощей, повышающих иммунитет, таких как имбирь, капуста и фенхель.

Ингредиенты (на 6 порций)

4 зубчика чеснока, измельчённых,

2 моркови, тонко нарезанные,

1 средняя луковица, нарезанная кубиками,

1 луковица фенхеля, нарезанная кубиками,

6 стаканов воды,

3 чашки капусты, крупно нарезанной,

2 чашки свежих грибов шиитаке, нарезанных ломтиками,

2 чашки нарезанных шампиньонов,

1/4 стакана сушёных молотых грибов рейши,

1/4 стакана пасты мисо,

2 столовые ложки свеженатёртого имбиря,

1 столовая ложка оливкового масла,

1 столовая ложка тимьяна,

соль,

чёрный перец,

листья фенхеля, измельчённые.

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и готовьте 2 минуты. Добавьте чеснок и готовьте 1 минуту. Добавьте морковь, фенхель, тимьян, имбирь и грибы. Добавьте воду, порошок рейши, пасту мисо и специи. Доведите суп до кипения. Уменьшите огонь и варите 1 час. Добавьте соль и перец по вкусу, затем капусту и листья фенхеля.