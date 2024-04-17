Вкусный и освежающий коктейль из трёх видов сока и сиропа агавы: друзья попросят у вас этот рецепт
Готовим вкусный и освежающий ананасовый коктейль
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Хотите удивить друзей на ближайшей вечеринке? Этот вкусный и освежающий ананасовый коктейль содержит всего пять ингредиентов и готовится очень быстро, а вкус — просто фантастический.
Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0
Ингредиенты
- 1,5 столовой ложки ананасового сока,
- 1,5 столовой ложки клюквенного сока,
- 1,5 столовой ложки лимонного сока,
- 1,5 столовой ложки сиропа агавы,
- газированная вода,
- веточка розмарина для украшения,
- кружочек лимона для украшения.
Приготовление
- Наполните бокал для вина наполовину льдом.
- Смешайте ананасовый, клюквенный и лимонный соки и сироп и вылейте в бокал со льдом.
- Добавьте 1/4 стакана газированной воды, украсьте веточкой розмарина и кружочком лимона и наслаждайтесь!
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру