Вкусный и освежающий коктейль из трёх видов сока и сиропа агавы: друзья попросят у вас этот рецепт

Готовим вкусный и освежающий ананасовый коктейль

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить друзей на ближайшей вечеринке? Этот вкусный и освежающий ананасовый коктейль содержит всего пять ингредиентов и готовится очень быстро, а вкус — просто фантастический.

Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты

1,5 столовой ложки ананасового сока,

1,5 столовой ложки клюквенного сока,

1,5 столовой ложки лимонного сока,

1,5 столовой ложки сиропа агавы,

газированная вода,

веточка розмарина для украшения,

кружочек лимона для украшения.

Приготовление

Наполните бокал для вина наполовину льдом. Смешайте ананасовый, клюквенный и лимонный соки и сироп и вылейте в бокал со льдом. Добавьте 1/4 стакана газированной воды, украсьте веточкой розмарина и кружочком лимона и наслаждайтесь!