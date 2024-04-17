Вкусный и освежающий коктейль из трёх видов сока и сиропа агавы: друзья попросят у вас этот рецепт

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Готовим вкусный и освежающий ананасовый коктейль

0:54
Еда

Хотите удивить друзей на ближайшей вечеринке? Этот вкусный и освежающий ананасовый коктейль содержит всего пять ингредиентов и готовится очень быстро, а вкус — просто фантастический.

Готовим вкусный и освежающий ананасовый коктейль
Фото: Openverse by Geoff Peters 604 is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты

  • 1,5 столовой ложки ананасового сока,
  • 1,5 столовой ложки клюквенного сока,
  • 1,5 столовой ложки лимонного сока,
  • 1,5 столовой ложки сиропа агавы,
  • газированная вода,
  • веточка розмарина для украшения,
  • кружочек лимона для украшения.

Приготовление

  1. Наполните бокал для вина наполовину льдом.
  2. Смешайте ананасовый, клюквенный и лимонный соки и сироп и вылейте в бокал со льдом.
  3. Добавьте 1/4 стакана газированной воды, украсьте веточкой розмарина и кружочком лимона и наслаждайтесь!
АНАНАСОВЫЙ СМУЗИ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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