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Аппетитный белковый салат со вкусом куриной шаурмы: в нём есть все ингредиенты классического фастфуда, кроме лаваша

Как приготовить куриный салат "Шаурма"

1:54
Еда

Этот суперсытный салат со вкусом куриной шаурмы содержит много белка. В нём есть все компоненты классической шаурмы, но вместо лаваша — листья салата. Чтобы не мучиться с приготовлением курицы, запеките её в духовке.

Как приготовить куриный салат "Шаурма"
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Одна порция салата содержит около 30 г белка.

Ингредиенты

Для курицы:

  • 750 г куриных бёдрышек без кожи и костей,
  • 1/4 стакана греческого йогурта плюс ещё для подачи,
  • 2 чайные ложки сушёного чеснока,
  • 2 чайные ложки молотого тмина,
  • 2 чайные ложки молотого кориандра,
  • 2 чайные ложки паприки,
  • 2 измельчённых зубчика чеснока,
  • сок 1/2 лимона,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • соль и перец.

Для салата:

  • листья салата,
  • 4 больших помидора,
  • 1 большая красная луковица,
  • 4-6 больших маринованных огурцов,
  • свежая кинза,
  • сок 1/2 лимона,
  • оливковое масло,
  • соус чили.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой.
  2. Поместите курицу с указанными в рецепте приправами в миску, хорошо перемешайте.
  3. Переложите курицу на противень и запекайте 40-45 минут.
  4. Достаньте из духовки, нарежьте приготовленную курицу тонкими ломтиками и отложите в сторону.
  5. Сложите все ингредиенты салата на большое блюдо. Выжмите лимонный сок, сбрызните небольшим количеством оливкового масла и хорошо приправьте солью и перцем. Затем аккуратно перемешайте, добавьте ломтики курицы и еще раз перемешайте. Сбрызните йогуртом и небольшим количеством соуса чили, при желании посыпьте ещё небольшим количеством кинзы. 
Бомбический салат ''Шаурма'' или ''Шаверма"
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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