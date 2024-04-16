Аппетитный белковый салат со вкусом куриной шаурмы: в нём есть все ингредиенты классического фастфуда, кроме лаваша

Как приготовить куриный салат "Шаурма"

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суперсытный салат со вкусом куриной шаурмы содержит много белка. В нём есть все компоненты классической шаурмы, но вместо лаваша — листья салата. Чтобы не мучиться с приготовлением курицы, запеките её в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Одна порция салата содержит около 30 г белка.

Ингредиенты

Для курицы:

750 г куриных бёдрышек без кожи и костей,

1/4 стакана греческого йогурта плюс ещё для подачи,

2 чайные ложки сушёного чеснока,

2 чайные ложки молотого тмина,

2 чайные ложки молотого кориандра,

2 чайные ложки паприки,

2 измельчённых зубчика чеснока,

сок 1/2 лимона,

1 столовая ложка оливкового масла,

соль и перец.

Для салата:

листья салата,

4 больших помидора,

1 большая красная луковица,

4-6 больших маринованных огурцов,

свежая кинза,

сок 1/2 лимона,

оливковое масло,

соус чили.

Приготовление

Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой. Поместите курицу с указанными в рецепте приправами в миску, хорошо перемешайте. Переложите курицу на противень и запекайте 40-45 минут. Достаньте из духовки, нарежьте приготовленную курицу тонкими ломтиками и отложите в сторону. Сложите все ингредиенты салата на большое блюдо. Выжмите лимонный сок, сбрызните небольшим количеством оливкового масла и хорошо приправьте солью и перцем. Затем аккуратно перемешайте, добавьте ломтики курицы и еще раз перемешайте. Сбрызните йогуртом и небольшим количеством соуса чили, при желании посыпьте ещё небольшим количеством кинзы.