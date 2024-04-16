Аппетитный белковый салат со вкусом куриной шаурмы: в нём есть все ингредиенты классического фастфуда, кроме лаваша

Этот суперсытный салат со вкусом куриной шаурмы содержит много белка. В нём есть все компоненты классической шаурмы, но вместо лаваша — листья салата. Чтобы не мучиться с приготовлением курицы, запеките её в духовке.
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Одна порция салата содержит около 30 г белка.
Ингредиенты
Для курицы:
750 г куриных бёдрышек без кожи и костей,
1/4 стакана греческого йогурта плюс ещё для подачи,
2 чайные ложки сушёного чеснока,
2 чайные ложки молотого тмина,
2 чайные ложки молотого кориандра,
2 чайные ложки паприки,
2 измельчённых зубчика чеснока,
сок 1/2 лимона,
1 столовая ложка оливкового масла,
соль и перец.
Для салата:
листья салата,
4 больших помидора,
1 большая красная луковица,
4-6 больших маринованных огурцов,
свежая кинза,
сок 1/2 лимона,
оливковое масло,
соус чили.
Приготовление
Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите форму для запекания пергаментной бумагой.
Поместите курицу с указанными в рецепте приправами в миску, хорошо перемешайте.
Переложите курицу на противень и запекайте 40-45 минут.
Достаньте из духовки, нарежьте приготовленную курицу тонкими ломтиками и отложите в сторону.
Сложите все ингредиенты салата на большое блюдо. Выжмите лимонный сок, сбрызните небольшим количеством оливкового масла и хорошо приправьте солью и перцем. Затем аккуратно перемешайте, добавьте ломтики курицы и еще раз перемешайте. Сбрызните йогуртом и небольшим количеством соуса чили, при желании посыпьте ещё небольшим количеством кинзы.