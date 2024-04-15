Лёгкий рецепт вкусной пряной селёдки собственного посола: через четыре дня рыбка будет готова

Как вкусно засолить селёдку к столу: делимся простым рецептом

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт ароматной и пряной селёдки, которую можно подать к столу как вкусную закуску, предлагает всего пару нехитрых действий для приготовления. Для начала нужно подготовить заготовку за несколько дней до подачи к столу, пишет "Белновости".

Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления килограмма свежей сельди понадобятся следующие ингредиенты:

3 столовые ложки соли,

1 чайная ложка смеси перцев,

4-5 гвоздики,

щепотка семян кориандра,

1/4 чайной ложки молотого кориандра,

1-2 лавровых листа,

1 литр воды.

Что нужно делать:

Для начала необходимо соединить все специи с водой комнатной температуры. Затем рыбу следует промыть и очистить от лишних элементов. Готовую рыбу необходимо поместить в контейнер с предварительно приготовленной жидкостью. Заготовка должна настояться в холодильнике примерно четыре дня. Перед подачей селедку следует промокнуть бумажными полотенцами и нарезать на порции.

Таким образом, вы получите ароматную, солёную и пряную селёдку, которую можно наслаждаться как самостоятельной закуской или использовать в различных блюдах. Это идеальное дополнение к вашему столу, которое придаст ему особый шарм. Приготовьте эту вкусную рыбу заранее и наслаждайтесь её прекрасным вкусом!