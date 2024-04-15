Лёгкий рецепт вкусной пряной селёдки собственного посола: через четыре дня рыбка будет готова

Рецепт ароматной и пряной селёдки, которую можно подать к столу как вкусную закуску, предлагает всего пару нехитрых действий для приготовления. Для начала нужно подготовить заготовку за несколько дней до подачи к столу, пишет "Белновости".
Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.
Для приготовления килограмма свежей сельди понадобятся следующие ингредиенты:
3 столовые ложки соли,
1 чайная ложка смеси перцев,
4-5 гвоздики,
щепотка семян кориандра,
1/4 чайной ложки молотого кориандра,
1-2 лавровых листа,
1 литр воды.
Что нужно делать:
Для начала необходимо соединить все специи с водой комнатной температуры.
Затем рыбу следует промыть и очистить от лишних элементов.
Готовую рыбу необходимо поместить в контейнер с предварительно приготовленной жидкостью.
Заготовка должна настояться в холодильнике примерно четыре дня. Перед подачей селедку следует промокнуть бумажными полотенцами и нарезать на порции.
Таким образом, вы получите ароматную, солёную и пряную селёдку, которую можно наслаждаться как самостоятельной закуской или использовать в различных блюдах. Это идеальное дополнение к вашему столу, которое придаст ему особый шарм. Приготовьте эту вкусную рыбу заранее и наслаждайтесь её прекрасным вкусом!
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