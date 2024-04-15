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Лёгкий рецепт вкусной пряной селёдки собственного посола: через четыре дня рыбка будет готова

Как вкусно засолить селёдку к столу: делимся простым рецептом

1:19
Еда

Рецепт ароматной и пряной селёдки, которую можно подать к столу как вкусную закуску, предлагает всего пару нехитрых действий для приготовления. Для начала нужно подготовить заготовку за несколько дней до подачи к столу, пишет "Белновости".

Как вкусно засолить селёдку к столу: делимся простым рецептом
Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления килограмма свежей сельди понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 столовые ложки соли,
  • 1 чайная ложка смеси перцев,
  • 4-5 гвоздики,
  • щепотка семян кориандра,
  • 1/4 чайной ложки молотого кориандра,
  • 1-2 лавровых листа,
  • 1 литр воды.

Что нужно делать:

  1. Для начала необходимо соединить все специи с водой комнатной температуры.
  2. Затем рыбу следует промыть и очистить от лишних элементов.
  3. Готовую рыбу необходимо поместить в контейнер с предварительно приготовленной жидкостью.
  4. Заготовка должна настояться в холодильнике примерно четыре дня. Перед подачей селедку следует промокнуть бумажными полотенцами и нарезать на порции.

Таким образом, вы получите ароматную, солёную и пряную селёдку, которую можно наслаждаться как самостоятельной закуской или использовать в различных блюдах. Это идеальное дополнение к вашему столу, которое придаст ему особый шарм. Приготовьте эту вкусную рыбу заранее и наслаждайтесь её прекрасным вкусом!

КАК ВКУСНО ЗАСОЛИТЬ СЕЛЁДКУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ! СЕЛЁДКА ПРЯНОГО ПОСОЛА - ИДЕАЛЬНО ВКУСНО!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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