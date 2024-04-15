Воздушные мини-фриттаты: эти яичные кексы, приправленные имбирём и куркумой, идеальны для быстрого и сытного завтрака

Эти воздушные мини-фриттаты, или яичные кексы, приправлены простой комбинацией имбиря, зелёного чили и куркумы. Они отлично подходят для быстрого, но сытного завтрака или перекуса. Вы можете смешивать начинки по своему усмотрению — не стесняйтесь использовать шпинат, козий сыр и любые другие овощи, которые вам нравятся.
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Ингредиенты
4 яйца,
1/2 стакана жирного творога,
1/2 стакана тёртого сыра чеддер,
1/2 стакана нарезанного кубиками красного болгарского перца,
2 столовые ложки нарезанного кубиками лука,
2 столовые ложки нарезанной кинзы,
1 зелёный перец чили, перец халапеньо,
1 чайная ложка тёртого имбиря,
1/2 чайной ложки молотой куркумы,
1/4 чайной ложки соли.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте маслом форму для мини-кексов.
Смешайте яйца, творог и сыр чеддер в блендере. Смесь должна иметь консистенцию густых сливок.
Добавьте в блендер все остальные ингредиенты и взбейте.
Вылейте смесь в подготовленную форму для мини-кексов, заполняя каждую формочку не более чем на две трети.
Выпекайте 15 минут.
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