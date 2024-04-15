Воздушные мини-фриттаты: эти яичные кексы, приправленные имбирём и куркумой, идеальны для быстрого и сытного завтрака

Воздушные мини-фриттаты на завтрак: вкусный вариант омлета

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти воздушные мини-фриттаты, или яичные кексы, приправлены простой комбинацией имбиря, зелёного чили и куркумы. Они отлично подходят для быстрого, но сытного завтрака или перекуса. Вы можете смешивать начинки по своему усмотрению — не стесняйтесь использовать шпинат, козий сыр и любые другие овощи, которые вам нравятся.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

4 яйца,

1/2 стакана жирного творога,

1/2 стакана тёртого сыра чеддер,

1/2 стакана нарезанного кубиками красного болгарского перца,

2 столовые ложки нарезанного кубиками лука,

2 столовые ложки нарезанной кинзы,

1 зелёный перец чили, перец халапеньо,

1 чайная ложка тёртого имбиря,

1/2 чайной ложки молотой куркумы,

1/4 чайной ложки соли.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте маслом форму для мини-кексов. Смешайте яйца, творог и сыр чеддер в блендере. Смесь должна иметь консистенцию густых сливок. Добавьте в блендер все остальные ингредиенты и взбейте. Вылейте смесь в подготовленную форму для мини-кексов, заполняя каждую формочку не более чем на две трети. Выпекайте 15 минут.