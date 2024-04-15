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Веганское болоньезе из красной чечевицы и шампиньонов: аппетитное и полезное блюдо готовится всего 20 минут

Болоньезе из красной чечевицы и грибов: любимое блюдо долгожителей

1:15
Еда

Это блюдо из растительных белков — своего рода эликсир долголетия. В этом веганском болоньезе очень простые ингредиенты — грибы и красная чечевица, а также вкусный соус. Готовится блюдо всего 20 минут.

Болоньезе из красной чечевицы и грибов: любимое блюдо долгожителей
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 1/2 луковицы, нарезанной кубиками,
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых,
  • 1 чайная ложка орегано,
  • 3 столовые ложки пищевых дрожжей,
  • 1/2 чайной ложки морской соли,
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса,
  • 2 нарезанных кубиками помидора,
  • 1 стакан нарезанных шампиньонов,
  • 1/2 стакана сухой красной чечевицы (промыть),
  • 1 стакан овощного бульона,
  • 2 чашки соуса на выбор.

Приготовление

  1. В сотейнике на среднем огне потушите лук и чеснок с оливковым маслом. Готовьте примерно 2 минуты.
  2. Добавьте орегано, пищевые дрожжи и соль и готовьте ещё минуту.
  3. Добавьте грибы и нарезанные кубиками помидоры и тушите ещё примерно 2 минуты. На этом этапе добавьте красную чечевицу, бульон и томатный соус. Доведите до кипения, а затем варите на среднем огне примерно 20 минут до полной готовности чечевицы.
Красная чечевица с грибами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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