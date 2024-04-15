Веганское болоньезе из красной чечевицы и шампиньонов: аппетитное и полезное блюдо готовится всего 20 минут

Это блюдо из растительных белков — своего рода эликсир долголетия. В этом веганском болоньезе очень простые ингредиенты — грибы и красная чечевица, а также вкусный соус. Готовится блюдо всего 20 минут.
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Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла,
1/2 луковицы, нарезанной кубиками,
2 зубчика чеснока, измельчённых,
1 чайная ложка орегано,
3 столовые ложки пищевых дрожжей,
1/2 чайной ложки морской соли,
1 столовая ложка бальзамического уксуса,
2 нарезанных кубиками помидора,
1 стакан нарезанных шампиньонов,
1/2 стакана сухой красной чечевицы (промыть),
1 стакан овощного бульона,
2 чашки соуса на выбор.
Приготовление
В сотейнике на среднем огне потушите лук и чеснок с оливковым маслом. Готовьте примерно 2 минуты.
Добавьте орегано, пищевые дрожжи и соль и готовьте ещё минуту.
Добавьте грибы и нарезанные кубиками помидоры и тушите ещё примерно 2 минуты. На этом этапе добавьте красную чечевицу, бульон и томатный соус. Доведите до кипения, а затем варите на среднем огне примерно 20 минут до полной готовности чечевицы.