Веганское болоньезе из красной чечевицы и шампиньонов: аппетитное и полезное блюдо готовится всего 20 минут

Болоньезе из красной чечевицы и грибов: любимое блюдо долгожителей

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо из растительных белков — своего рода эликсир долголетия. В этом веганском болоньезе очень простые ингредиенты — грибы и красная чечевица, а также вкусный соус. Готовится блюдо всего 20 минут.

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Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла,

1/2 луковицы, нарезанной кубиками,

2 зубчика чеснока, измельчённых,

1 чайная ложка орегано,

3 столовые ложки пищевых дрожжей,

1/2 чайной ложки морской соли,

1 столовая ложка бальзамического уксуса,

2 нарезанных кубиками помидора,

1 стакан нарезанных шампиньонов,

1/2 стакана сухой красной чечевицы (промыть),

1 стакан овощного бульона,

2 чашки соуса на выбор.

Приготовление

В сотейнике на среднем огне потушите лук и чеснок с оливковым маслом. Готовьте примерно 2 минуты. Добавьте орегано, пищевые дрожжи и соль и готовьте ещё минуту. Добавьте грибы и нарезанные кубиками помидоры и тушите ещё примерно 2 минуты. На этом этапе добавьте красную чечевицу, бульон и томатный соус. Доведите до кипения, а затем варите на среднем огне примерно 20 минут до полной готовности чечевицы.