Моцарелла, рикотта, пармезан: узнайте про самые полезные сыры и от каких болезней они защищают

Названы пять самых полезных видов сыра

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыр — относительно полезный продукт, в нём содержится кальций, фосфор, много белка, витамины группы B. К тому же многие важные для здоровья микроэлементы не разрушаются при термообработке. Однако какие виды сыра диетологи считают самыми полезными?

Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License

Козий сыр

Козий сыр известен своим отчетливым острым вкусом. В козьем молоке меньше лактозы, а это значит, что такой сыр может подойти людям с непереносимостью лактозы.

Козий сыр содержит менее вредную версию казеина, которая называется "казеин A2-бета". В сочетании с более высоким уровнем кальция он защищает от диабета и повышает чувствительность к инсулину.

В козьем сыре также очень много витамина А, который обладает антиоксидантными свойствами и поддерживает иммунную систему. В одной порции сыра содержится около 16% рекомендуемой суточной нормы для мужчин и 21% — для женщин.

Моцарелла

Моцарелла способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В составе сыра — калий и холин, которые понижают уровень "плохого" холестерина и повышают защитные функции клеточных мембран. А ещё в моцарелле есть витамин В10, который защищает от ранней седины.

Рикотта

Это мягкий итальянский сыр, который традиционно производят из сывороточного белка, что делает этот сыр богатым аминокислотами. В рикотте много кальция, витаминов, он благотворно влияет на работу репродуктивной системы, улучшает состояние волос и ногтей.

Пармезан

Ещё один итальянский фаворит. Пармезан — твёрдый выдержанный сыр из коровьего молока. Пармезан богат белком, а также кальцием и фосфором.

Чеддер

Умеренно жирный сыр, в котором много кальция. Чеддер идеально подходит для бутербродов и лазаньи.