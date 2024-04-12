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Аппетитные макароны со вкусом бургера: добавляем мясной фарш, сыр и приправы. Фастфуд отдыхает!

Макароны со вкусом бургера: запомните этот рецепт

1:33
Еда

Если внезапно захотелось фастфуда, то предлагаем вам приготовить на ужин макароны со вкусом бургера. Порция этого блюда составляет всего 308 калорий.

Макароны со вкусом бургера: запомните этот рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Martin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • полкило фарша индейки,
  • 1 столовая ложка приправы для бургеров,
  • 1 столовая ложка вустерского соуса,
  • 1 луковица, нарезанная кубиками,
  • 1 средний зубчик чеснока, измельчённый,
  • 3 чашки говяжьего бульона,
  • 1/2 стакана воды,
  • банка томатного соуса,
  • упаковка макарон (ракушки или спиральки),
  • 55 г жирного сливочного сыра,
  • 110 г тёртого сыра чеддер,
  • 1 столовая ложка кетчупа,
  • 1 столовая ложка жёлтой горчицы,
  • 1/2 стакана разрезанных пополам помидоров черри.

Приготовление

  1. Поджарьте в сотейнике фарш, разбивая его лопаткой на небольшие кусочки. Добавьте приправу для бургера и вустерский соус, перемешайте. Добавьте нарезанный лук. Продолжайте готовить 4-5 минут. Добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Готовьте ещё минуту.
  2. Добавьте говяжий бульон, воду и томатный соус и перемешайте. Добавьте макароны. Увеличьте огонь до среднего и доведите смесь до кипения. После закипания уменьшите огонь до среднего и варите 12-15 минут, помешивая ингредиенты каждые несколько минут.
  3. Снимите сотейник с огня. Добавьте сливочный сыр, сыр чеддер, кетчуп и горчицу, разрезанные пополам помидоры. 
НАСТОЯЩИЕ МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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