Аппетитные макароны со вкусом бургера: добавляем мясной фарш, сыр и приправы. Фастфуд отдыхает!

Макароны со вкусом бургера: запомните этот рецепт

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Если внезапно захотелось фастфуда, то предлагаем вам приготовить на ужин макароны со вкусом бургера. Порция этого блюда составляет всего 308 калорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

полкило фарша индейки,

1 столовая ложка приправы для бургеров,

1 столовая ложка вустерского соуса,

1 луковица, нарезанная кубиками,

1 средний зубчик чеснока, измельчённый,

3 чашки говяжьего бульона,

1/2 стакана воды,

банка томатного соуса,

упаковка макарон (ракушки или спиральки),

55 г жирного сливочного сыра,

110 г тёртого сыра чеддер,

1 столовая ложка кетчупа,

1 столовая ложка жёлтой горчицы,

1/2 стакана разрезанных пополам помидоров черри.

Приготовление

Поджарьте в сотейнике фарш, разбивая его лопаткой на небольшие кусочки. Добавьте приправу для бургера и вустерский соус, перемешайте. Добавьте нарезанный лук. Продолжайте готовить 4-5 минут. Добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Готовьте ещё минуту. Добавьте говяжий бульон, воду и томатный соус и перемешайте. Добавьте макароны. Увеличьте огонь до среднего и доведите смесь до кипения. После закипания уменьшите огонь до среднего и варите 12-15 минут, помешивая ингредиенты каждые несколько минут. Снимите сотейник с огня. Добавьте сливочный сыр, сыр чеддер, кетчуп и горчицу, разрезанные пополам помидоры.