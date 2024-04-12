Аппетитные макароны со вкусом бургера: добавляем мясной фарш, сыр и приправы. Фастфуд отдыхает!

Если внезапно захотелось фастфуда, то предлагаем вам приготовить на ужин макароны со вкусом бургера. Порция этого блюда составляет всего 308 калорий.
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Ингредиенты
полкило фарша индейки,
1 столовая ложка приправы для бургеров,
1 столовая ложка вустерского соуса,
1 луковица, нарезанная кубиками,
1 средний зубчик чеснока, измельчённый,
3 чашки говяжьего бульона,
1/2 стакана воды,
банка томатного соуса,
упаковка макарон (ракушки или спиральки),
55 г жирного сливочного сыра,
110 г тёртого сыра чеддер,
1 столовая ложка кетчупа,
1 столовая ложка жёлтой горчицы,
1/2 стакана разрезанных пополам помидоров черри.
Приготовление
Поджарьте в сотейнике фарш, разбивая его лопаткой на небольшие кусочки. Добавьте приправу для бургера и вустерский соус, перемешайте. Добавьте нарезанный лук. Продолжайте готовить 4-5 минут. Добавьте измельчённый чеснок и перемешайте. Готовьте ещё минуту.
Добавьте говяжий бульон, воду и томатный соус и перемешайте. Добавьте макароны. Увеличьте огонь до среднего и доведите смесь до кипения. После закипания уменьшите огонь до среднего и варите 12-15 минут, помешивая ингредиенты каждые несколько минут.
Снимите сотейник с огня. Добавьте сливочный сыр, сыр чеддер, кетчуп и горчицу, разрезанные пополам помидоры.