Аппетитная закуска: готовим тарталетки с белыми грибами, обжаренными в чесноке, и козьим сыром

Эти лёгкие тарталетки с козьим сыром и грибами — быстрая и простая вегетарианская закуска. Если вы не хотите использовать козий сыр, то его можно с лёгкостью заменить на сыр Фета, тёртый пармезан или моцареллу.
Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
1 упаковка (15 штук) тарталеток из теста фило,
28 г мелко покрошенного козьего сыра,
1 столовая ложка сливочного масла,
250 г нарезанных белых грибов,
соль и чёрный перец по вкусу,
2 измельчённых зубчика чеснока,
1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки,
¼ чайной ложки сушёного тимьяна.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень фольгой и поместите на неё тарталетки. Посыпьте дно формочек козьим сыром. Оставшийся сыр отложите в сторону.
Потушите в сотейнике грибы, приправив солью и перцем, в течние 5 минут. Добавьте чеснок, петрушку и тимьян и перемешайте.
Равномерно распределите грибную начинку по тарталеткам, затем посыпьте оставшейся крошкой из козьего сыра. Поставьте противень в духовку и запекайте 10-12 минут.