Аппетитная закуска: готовим тарталетки с белыми грибами, обжаренными в чесноке, и козьим сыром

Готовим тарталетки с белыми грибами и козьим сыром

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти лёгкие тарталетки с козьим сыром и грибами — быстрая и простая вегетарианская закуска. Если вы не хотите использовать козий сыр, то его можно с лёгкостью заменить на сыр Фета, тёртый пармезан или моцареллу.

Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 упаковка (15 штук) тарталеток из теста фило,

28 г мелко покрошенного козьего сыра,

1 столовая ложка сливочного масла,

250 г нарезанных белых грибов,

соль и чёрный перец по вкусу,

2 измельчённых зубчика чеснока,

1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки,

¼ чайной ложки сушёного тимьяна.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень фольгой и поместите на неё тарталетки. Посыпьте дно формочек козьим сыром. Оставшийся сыр отложите в сторону. Потушите в сотейнике грибы, приправив солью и перцем, в течние 5 минут. Добавьте чеснок, петрушку и тимьян и перемешайте. Равномерно распределите грибную начинку по тарталеткам, затем посыпьте оставшейся крошкой из козьего сыра. Поставьте противень в духовку и запекайте 10-12 минут.