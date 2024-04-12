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Аппетитная закуска: готовим тарталетки с белыми грибами, обжаренными в чесноке, и козьим сыром

Готовим тарталетки с белыми грибами и козьим сыром

1:13
Еда

Эти лёгкие тарталетки с козьим сыром и грибами — быстрая и простая вегетарианская закуска. Если вы не хотите использовать козий сыр, то его можно с лёгкостью заменить на сыр Фета, тёртый пармезан или моцареллу.

Готовим тарталетки с белыми грибами и козьим сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 упаковка (15 штук) тарталеток из теста фило,
  • 28 г мелко покрошенного козьего сыра,
  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • 250 г нарезанных белых грибов,
  • соль и чёрный перец по вкусу,
  • 2 измельчённых зубчика чеснока,
  • 1 столовая ложка нарезанной свежей петрушки,
  • ¼ чайной ложки сушёного тимьяна.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите противень фольгой и поместите на неё тарталетки. Посыпьте дно формочек козьим сыром. Оставшийся сыр отложите в сторону.
  2. Потушите в сотейнике грибы, приправив солью и перцем, в течние 5 минут. Добавьте чеснок, петрушку и тимьян и перемешайте.
  3. Равномерно распределите грибную начинку по тарталеткам, затем посыпьте оставшейся крошкой из козьего сыра. Поставьте противень в духовку и запекайте 10-12 минут.
Тарталетки с грибами и курицей под сыром
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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