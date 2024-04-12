Аппетитные куриные стрипсы в панировке из кукурузных хлопьев и с медово-горчичным соусом: вкуснее магазинных наггетсов

Приготовьте дома на ужин аппетитные куриные стрипсы с мёдом и горчицей. Они гораздо полезнее магазинных наггетсов.
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Ингредиенты
2 столовые ложки обезжиренного греческого йогурта,
2 столовые ложки горчицы,
1 столовая ложка мёда,
1 столовая ложка майонеза,
750 г сырой вырезки куриной грудки без кожи и костей,
2/3 чашки кукурузных хлопьев,
1 чайная ложка сухого горчичного порошка,
1/2 чайной ложки сушёной петрушки,
1/2 чайной ложки паприки,
1/2 чайной ложки соли,
1/4 чайной ложки чёрного перца.
Приготовление
В миске смешайте йогурт, горчицу, мёд и майонез. Добавьте куски курицы и обваляйте в смеси. Накройте миску или переложите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник минимум на 30 минут или на день.
В неглубокой тарелке смешайте крошки кукурузных хлопьев, сухую горчицу, петрушку, паприку, соль и перец. По одному берите куриные полоски в маринаде и вдавливайте их в панировку.
Разогрейте духовку до 175 градусов, застелите большой противень пергаментной бумагой. Запекайте курицу 18-20 минут.
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