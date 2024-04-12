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Аппетитные куриные стрипсы в панировке из кукурузных хлопьев и с медово-горчичным соусом: вкуснее магазинных наггетсов

Готовим куриные стрипсы с медово-горчичным соусом

1:17
Еда

Приготовьте дома на ужин аппетитные куриные стрипсы с мёдом и горчицей. Они гораздо полезнее магазинных наггетсов.

Готовим куриные стрипсы с медово-горчичным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos is licensed under public domain

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки обезжиренного греческого йогурта,
  • 2 столовые ложки горчицы,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 1 столовая ложка майонеза,
  • 750 г сырой вырезки куриной грудки без кожи и костей,
  • 2/3 чашки кукурузных хлопьев,
  • 1 чайная ложка сухого горчичного порошка,
  • 1/2 чайной ложки сушёной петрушки,
  • 1/2 чайной ложки паприки,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца.

Приготовление

  1. В миске смешайте йогурт, горчицу, мёд и майонез. Добавьте куски курицы и обваляйте в смеси. Накройте миску или переложите в герметичный контейнер и поставьте в холодильник минимум на 30 минут или на день.
  2. В неглубокой тарелке смешайте крошки кукурузных хлопьев, сухую горчицу, петрушку, паприку, соль и перец. По одному берите куриные полоски в маринаде и вдавливайте их в панировку. 
  3. Разогрейте духовку до 175 градусов, застелите большой противень пергаментной бумагой. Запекайте курицу 18-20 минут.
Гора КУРИНЫХ СТРИПСОВ (наггетсов) из 1 куриного филе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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