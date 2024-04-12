Захотелось перекусить поздно вечером? Узнайте, какие пять десертов можно есть на ночь без вреда для здорового сна

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Сладости вместо снотворного: какие десерты будут способствовать нормальному сну

1:36
Еда

Хотите перекусить поздно вечером? К сожалению, большинство сладостей, которые вы едите после ужина, не способствуют нормальному сну. Скорее, они могут помешать. Например, шоколад содержит кофеин, молочные десерты наполнены подсластителями, которые повышают уровень сахара в крови и мешают полноценному отдыху. Однако всё же есть десерты, которые не только не помешают, но будут способствовать нормальному сну.

Сладости вместо снотворного: какие десерты будут способствовать нормальному сну
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Домашняя сливочная помадка

Приготовьте сливочную помадку из кокосового масла, орехового масла и шоколадного протеинового порошка без добавления сахара. Этот полезный десерт можно смело включить в поздний рацион.

Банановый сплит

Побалуйте себя банановым десертом на ночь, ведь в бананах много калия, который способствует снятию стресса и нормализации сна. Однако вместо шоколадного или ванильного мороженого выберите простой кокосовый или греческий йогурт и добавьте сверху немного орехового масла.

Золотое молоко

Приготовьте молоко с куркумой, в аюрведической медицине его относят к натуральному снотворному.

Шоколадно-ореховое масло

Полезный перекус перед сном — горсть шоколадной стружки, растопленная с ложкой орехового масла. Последний ингредиент является источником белка, полезных жиров и клетчатки.

Миндаль

В этих орехах много витамина B6 и триптофана, они снимают тревожность и помогают быстро заснуть. К тому же триптофан принимает участие в выработке мелатонина, гормона, который регулирует наши циркадные ритмы.

5 продуктов для крепкого и спокойного сна
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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