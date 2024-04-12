Веганское рагу из нута и киноа с кокосовым молоком, имбирём и специями: попробуйте это богатое белком блюдо

В этом сытном рагу сочетаются нут и киноа, два суперпродукта, богатых белком.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
помидоры кубиками,
банка нута, слить воду и промыть (или 2 чашки варёного нута, 360 г),
2,5 стакана овощного бульона,
1 стакан моркови (130 г или примерно 2 большие моркови), очищенной и нарезанной,
1 чашка сельдерея (130 г), нарезанного,
1/2 стакана кокосового молока,
1/2 стакана свежей кинзы, мелко нарезанной,
1/2 стакана киноа, промытой (80 г),
1 большой стакан репчатого лука, нарезанного кубиками,
3 зубчика чеснока, измельчённых,
1 столовая ложка свежего имбиря, очищенного и измельчённого,
2 чайные ложки порошка карри,
1 чайная ложка молотого кориандра,
1 чайная ложка молотого тмина,
соль и перец для вкуса.
Приготовление
Добавьте морковь, сельдерей, лук, чеснок и имбирь в большую суповую кастрюлю с двумя столовыми ложками овощного бульона. Готовьте смесь 6-7 минут на среднем огне, пока она не станет мягкой и ароматной.
Добавьте к овощам специи и готовьте ещё минуту.
Добавьте к приготовленным овощам бульон, киноа и нарезанные кубиками помидоры и варите на слабом огне 15 минут или до готовности киноа.
Добавьте нут, кокосовое молоко и кинзу. Выключите огонь и дайте рагу постоять ещё 5–10 минут.
Перед подачей приправьте рагу солью и перцем.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Овощное рагу с киноа. Как быстро приготовить вкусный ужин