Про эти полезные свойства клюквы надо знать каждому: эта волшебная ягода спасёт от цистита, диабета и болезней сердца

Клюква: чем полезна эта ягода

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть много веских причин есть клюкву на постоянной основе. Клюква идеальна в качестве полезного перекуса, из неё получаются очень вкусные морсы, её добавляют в соусы к мясу. При этом клюква чрезвычайно полезна для здоровья.

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Так, клюква богата антиоксидантами, уменьшающими хроническое воспаление, которое способствует развитию ряда опасных заболеваний, включая болезни сердца, диабет и онкологию. Как показали исследования, люди, которые едят клюкву, часто имеют более низкий уровень С-реактивного белка, который является маркером воспаления.

Помимо уменьшения воспаления, антиоксиданты также защищают здоровые клетки от свободных радикалов. Эти реактивные молекулы естественным образом генерируются нашим телом. Но при очень высоких уровнях они могут повредить здоровые клетки и даже ДНК.

Также на протяжении десятилетий многие люди использовали клюкву как средство от бактериальных инфекций мочевыводящих путей.