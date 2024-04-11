Ароматная и питательная зелёная фасоль с зёрнами граната: в этом салате намного больше витамина С, чем в цитрусовых

Зелёная фасоль с зёрнами граната: красивый и питательный салат

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Витамин С — это водорастворимый витамин, который является важной частью сбалансированной диеты. Он помогает выработке коллагена и укрепляет иммунную систему.

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие люди думают, что апельсины — лучший источник витамина С, но некоторые фрукты и овощи на самом деле выигрывают. Например, в этом привлекательном и питательном салате из зелёной фасоли и граната содержится намного больше этого витамина, чем в цитрусовых.

Ингредиенты

500 г зеленой фасоли,

1/3 стакана (80 мл) зёрен граната,

2 столовые ложки оливкового масла,

1 столовая ложка лимонного сока,

1 столовая ложка гранатовой патоки,

2 чайные ложки кленового сиропа,

2 чайные ложки сахарной пудры.

Приготовление

Отварите стручковую фасоль в кастрюле с кипящей подсоленной водой в течение 3 минут. Взбейте в миске оливковое масло, гранатовую патоку, лимонный сок, кленовый сироп и сахар. Положите приготовленную фасоль в сервировочную миску и полейте заправкой. Перед подачей посыпьте фасоль зёрнами граната.