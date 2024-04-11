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Ароматная и питательная зелёная фасоль с зёрнами граната: в этом салате намного больше витамина С, чем в цитрусовых

Зелёная фасоль с зёрнами граната: красивый и питательный салат

1:09
Еда

Витамин С — это водорастворимый витамин, который является важной частью сбалансированной диеты. Он помогает выработке коллагена и укрепляет иммунную систему.

Зелёная фасоль с зёрнами граната: красивый и питательный салат
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие люди думают, что апельсины — лучший источник витамина С, но некоторые фрукты и овощи на самом деле выигрывают. Например, в этом привлекательном и питательном салате из зелёной фасоли и граната содержится намного больше этого витамина, чем в цитрусовых.

Ингредиенты

  • 500 г зеленой фасоли,
  • 1/3 стакана (80 мл) зёрен граната,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка лимонного сока,
  • 1 столовая ложка гранатовой патоки,
  • 2 чайные ложки кленового сиропа,
  • 2 чайные ложки сахарной пудры.

Приготовление

  1. Отварите стручковую фасоль в кастрюле с кипящей подсоленной водой в течение 3 минут.
  2. Взбейте в миске оливковое масло, гранатовую патоку, лимонный сок, кленовый сироп и сахар.
  3. Положите приготовленную фасоль в сервировочную миску и полейте заправкой. Перед подачей посыпьте фасоль зёрнами граната.
Самый Вкусный Гранатовый Салат
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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