Ароматная и питательная зелёная фасоль с зёрнами граната: в этом салате намного больше витамина С, чем в цитрусовых

Витамин С — это водорастворимый витамин, который является важной частью сбалансированной диеты. Он помогает выработке коллагена и укрепляет иммунную систему.
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Многие люди думают, что апельсины — лучший источник витамина С, но некоторые фрукты и овощи на самом деле выигрывают. Например, в этом привлекательном и питательном салате из зелёной фасоли и граната содержится намного больше этого витамина, чем в цитрусовых.
Ингредиенты
500 г зеленой фасоли,
1/3 стакана (80 мл) зёрен граната,
2 столовые ложки оливкового масла,
1 столовая ложка лимонного сока,
1 столовая ложка гранатовой патоки,
2 чайные ложки кленового сиропа,
2 чайные ложки сахарной пудры.
Приготовление
Отварите стручковую фасоль в кастрюле с кипящей подсоленной водой в течение 3 минут.
Взбейте в миске оливковое масло, гранатовую патоку, лимонный сок, кленовый сироп и сахар.
Положите приготовленную фасоль в сервировочную миску и полейте заправкой. Перед подачей посыпьте фасоль зёрнами граната.