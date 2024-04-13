Азу с тушёнкой: готовится намного быстрее классического варианта, а получается не менее вкусно

Азу с тушёнкой: более быстрый вариант приготовления популярного горячего блюда

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Азу с тушёнкой — это быстрое и сытное блюдо, которое можно приготовить за небольшое время. В этом рецепте от RussianFood. com используется тушёнка вместо свежего мяса, что упрощает и намного ускоряет процесс приготовления. Картошка получается мягкой и нежной, а блюдо — насыщенным и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by EugSan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 3 порции):

— 500 г тушёнки (говяжьей или другого вида),

— 700 г картофеля,

— 100 г томатного соуса или 1-2 столовые ложки томатной пасты (густой),

— 160 г солёных огурцов,

— 150 г лука,

— 5 г муки (1 чайная ложка),

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Почистите и нарежьте картофель кубиками. Разогрейте жир от тушёнки в глубокой сковороде, добавьте картошку и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета. Затем переложите картофель на тарелку. Порежьте лук мелкими кубиками и обжарьте его в той же сковороде на среднем огне до мягкости и золотистого цвета. Всыпьте муку, перемешайте, чтобы обжарить её вместе с луком в течение нескольких секунд. Добавьте солёные огурцы и томатный соус или томатную пасту в сковороду. Перемешайте и готовьте несколько минут, пока все ингредиенты хорошо смешаются и прогреются. Верните обжаренный картофель в сковороду, добавьте тушёнку и перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Приправьте солью и перцем по вкусу. Поставьте сковороду на средний огонь, накройте крышкой и готовьте азу примерно 15-20 минут, пока картофель не станет мягким и пропитается ароматом тушёнки. Подавайте азу с тушёнкой горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь быстрым и вкусным блюдом.