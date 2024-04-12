Запечённая картошка с чесноком, лимоном и тимьяном: простое и изысканное блюдо

Запечённая картошка с лимоном: придайте любимому блюду необычную кислинку

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая картошка с лимоном, чесноком и тимьяном — вкусное и простое блюдо. Печёная картошка с необычным ингредиентом от "Лайфхакер.ру" может податься как гарнир или самостоятельное блюдо, особенно в пост.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

— 700 г картофеля,

— 1 лимон,

— 2 зубчика чеснока,

— несколько веточек тимьяна,

— 4 столовые ложки оливкового масла,

— 3/4 чайной ложки морской соли,

— 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца.

Приготовление

Для начала картофель нужно промыть с помощью жёсткой щетки и протереть бумажным полотенцем. Затем разрежьте картошку пополам или на четверть, если клубни слишком большие, и выложите их в миску. Лимон следует разрезать на четыре части. Выдавите сок из каждой части в миску с картофелем, а затем добавьте четверти лимона. Туда же положите измельченные зубчики чеснока, рубленный тимьян, оливковое масло, морскую соль и молотый чёрный перец. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Выложите картошку на противень и поставьте его в предварительно разогретую до 230 °C духовку. Запекайте примерно 30 минут, периодически переворачивая ломтики, чтобы они равномерно подрумянились.

После приготовления, запеченная картошка с лимоном, чесноком и тимьяном будет готова к подаче на стол. Наслаждайтесь прекрасным сочетанием ароматов и вкусов!