Запечённая картошка с чесноком, лимоном и тимьяном: простое и изысканное блюдо

Запечённая картошка с лимоном, чесноком и тимьяном — вкусное и простое блюдо. Печёная картошка с необычным ингредиентом от "Лайфхакер.ру" может податься как гарнир или самостоятельное блюдо, особенно в пост.
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
— 700 г картофеля,
— 1 лимон,
— 2 зубчика чеснока,
— несколько веточек тимьяна,
— 4 столовые ложки оливкового масла,
— 3/4 чайной ложки морской соли,
— 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца.
Приготовление
Для начала картофель нужно промыть с помощью жёсткой щетки и протереть бумажным полотенцем.
Затем разрежьте картошку пополам или на четверть, если клубни слишком большие, и выложите их в миску.
Лимон следует разрезать на четыре части. Выдавите сок из каждой части в миску с картофелем, а затем добавьте четверти лимона. Туда же положите измельченные зубчики чеснока, рубленный тимьян, оливковое масло, морскую соль и молотый чёрный перец. Все ингредиенты хорошо перемешайте.
Выложите картошку на противень и поставьте его в предварительно разогретую до 230 °C духовку. Запекайте примерно 30 минут, периодически переворачивая ломтики, чтобы они равномерно подрумянились.
После приготовления, запеченная картошка с лимоном, чесноком и тимьяном будет готова к подаче на стол. Наслаждайтесь прекрасным сочетанием ароматов и вкусов!