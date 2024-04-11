Запечённая в духовке куриная грудка: мясо получается очень сочное и нежное благодаря правильному маринаду

Простой рецепт запечённой куриной грудки

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот рецепт приготовления сочной запечённой куриной грудки — мясо можно подать с фасолью или картофелем.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Курица сама по себе является отличным источником белка, однако поскольку это мясо постное, то нужно уметь правильно его готовить, чтобы курица не получилась сухой.

Ингредиенты

6 куриных грудок без костей,

1/4 стакана тростникового сахара,

1/2 стакана оливкового масла,

2 чайные ложки измельчённого чеснока или 1 чайная ложка чесночного порошка,

1 чайная ложка лукового порошка,

1 чайная ложка паприки,

1 чайная ложка соли,

1/2 чайной ложки перца.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Промойте куриные грудки. Возьмите форму для выпечки, проложите фольгу, сбрызните маслом. Смешайте в миске масло и специи, подержите кусочки курицы в маринаде. Запекайте курицу, не накрывая её сверху, 30-50 минут.