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Назван секретный ингредиент, который обеспечивает пышность котлетам

Повар Архипова назвала неожиданный ингредиент, который поможет сделать котлеты пышными

Еда

Шеф-повар и пекарь Юлия Архипова поделилась секретом создания пышных котлет, который она рассказала "Белновостям".

Повар Архипова назвала неожиданный ингредиент, который поможет сделать котлеты пышными
Фото: commons.wikimedia.org by kawanet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперт предлагает добавить в фарш колотый лёд, чтобы придать котлетам пышность. Это делается в самом конце приготовления.

На каждые полкило фарша нужно использовать около пяти-шести кубиков льда. Лёд помещается в пакет, а затем измельчается кухонным молоточком до размера частиц в 2-3 мм. Затем лёд быстро смешивается с фаршем и из него формируются котлеты.

Часть котлет можно сразу обжарить на сковороде, а остальные можно отправить в морозилку, чтобы предотвратить растапливание льда.

Благодаря добавлению колотого льда, котлеты приобретают пышность и объемность, делая их более привлекательными и нежными.

Теперь у вас есть секрет, который поможет вам приготовить пышные котлеты без особых сложностей. Попробуйте добавить колотый лёд в фарш и наслаждайтесь вкусными и нежными котлетами, которые будут радовать вас и ваших близких.

Как приготовить вкусные и пышные котлеты:5 хитростей опытных хозяек!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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