Назван секретный ингредиент, который обеспечивает пышность котлетам

Повар Архипова назвала неожиданный ингредиент, который поможет сделать котлеты пышными

Шеф-повар и пекарь Юлия Архипова поделилась секретом создания пышных котлет, который она рассказала "Белновостям".

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Эксперт предлагает добавить в фарш колотый лёд, чтобы придать котлетам пышность. Это делается в самом конце приготовления.

На каждые полкило фарша нужно использовать около пяти-шести кубиков льда. Лёд помещается в пакет, а затем измельчается кухонным молоточком до размера частиц в 2-3 мм. Затем лёд быстро смешивается с фаршем и из него формируются котлеты.

Часть котлет можно сразу обжарить на сковороде, а остальные можно отправить в морозилку, чтобы предотвратить растапливание льда.

Благодаря добавлению колотого льда, котлеты приобретают пышность и объемность, делая их более привлекательными и нежными.

Теперь у вас есть секрет, который поможет вам приготовить пышные котлеты без особых сложностей. Попробуйте добавить колотый лёд в фарш и наслаждайтесь вкусными и нежными котлетами, которые будут радовать вас и ваших близких.