Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шпаргалка для тех, кто летит на самолете впервые
Игорь Ледяхов: Черчесов может что-то поменять за короткий отрезок времени
Спасение для сожженных волос: ультра-кондиционирующая процедура
Забастовка в Швеции: Тесла под давлением рабочих, но Маск заявляет о завершении бури
Знакомим с разновидностями гладиолусов
Как страховка на российские круизы может обезопасить ваш отпуск
Космический аппарат NASA сфотографировал южнокорейского "коллегу" близ Луны
Экономист Беляев: стоит подождать с ипотекой, если нет возможности воспользоваться льготной
StusyFinds: перец чили способен продлить жизнь
Итальянский шеф назвал лучшие соусы для разных видов пасты

Ресторатор из Италии Ламберти рассказал, какие виды соусов лучше всего сочетаются с разной пастой

2:04
Еда

Шеф, ресторатор, автор концепций ресторанов Historia, Uilliams, Sartoria Lamberti и Lumicino Уиллиам Ламберти поделился своими рекомендациями о том, как правильно подавать пасту и с какими соусами она идеально сочетается.

Ресторатор из Италии Ламберти рассказал, какие виды соусов лучше всего сочетаются с разной пастой
Фото: commons.wikimedia.org by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Главным секретом, по его мнению, является использование оливкового масла высокого качества и сыра пармезан, которые всегда придают пасте превосходный вкус.

Относительно соусов Ламберти отметил, что их вариантов существует множество — сливочные, томатные, винные, и выбор наиболее подходящего из них является основой для успешного блюда.

В Италии существует огромное разнообразие пасты — около 300 разновидностей, а некоторые отчеты говорят о 600. Каждый регион имеет свои особенности, и для каждой формы макарон необходим соответствующий соус.

Например, короткая фигурная паста с бороздками, такая как фарфалле, фузилли, орикьетте, хорошо держит соусы разной консистенции. В данном случае рекомендуется использовать соусы с крупными кусочками овощей, мяса или грибов. Эту пасту также можно добавить в супы или салаты, пишет Газета.Ru.

Шеф-повар отметил, что паста в форме трубочек, например пенне ригате, тортильони, ригатони, идеально сочетается с густыми соусами.

Кроме того, важно учесть не только форму, но и размер макарон, чтобы ингредиенты лучше смешивались и были примерно одного размера.

"Для пасты в виде трубочек (пенне ригате, тортильони, ригатони) нужен густой соус, но важно оценивать не только форму, но и размер, чтобы ингредиенты лучше соединялись, они должны быть примерно одного формата", — сказал Ламберти.

Чтобы избежать склеивания, рекомендуется добавить немного оливкового масла. Уиллиам Ламберти заключил, что важно не только выбрать правильный соус для пасты, но также использовать высококачественное оливковое масло и сыр пармезан, чтобы достичь настоящего вкуса итальянской кухни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек

Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.

Эксперты выделили самые умные породы кошек
The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Сводка с фронта: "Азов"* наотрез отказался идти в Часов Яр, Харьков обесточен ракетами
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Стало известно, почему каждый второй россиянин срочно побежит менять права
Стало известно, почему каждый второй россиянин срочно побежит менять права
Последние материалы
StusyFinds: перец чили способен продлить жизнь
Технолог Румянцева посоветовала классические суши с тунцом и лососем для тех, кто хочет похудеть
Каким образом стюардессы предотвращают конфликтные ситуации
Тренер рассказала об эффективности бодифлекса
Укрепление ногтей: четыре натуральных рецепта для здоровья и красоты
Какие кости ни в коем случае нельзя давать собаке: многие хозяева не знают этого
Uber вводит новые меры безопасности для пассажиров по всему миру
Ученые обнаружили новую угрозу, связанную с нахождением на солнце
PNAS: разработан метод предсказывания эмоций с помощью МРТ и машинного обучения
Врач Павличенко: после 30 лет лучше отказаться от алкоголя и чипсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников