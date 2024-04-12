Итальянский шеф назвал лучшие соусы для разных видов пасты

Ресторатор из Италии Ламберти рассказал, какие виды соусов лучше всего сочетаются с разной пастой

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф, ресторатор, автор концепций ресторанов Historia, Uilliams, Sartoria Lamberti и Lumicino Уиллиам Ламберти поделился своими рекомендациями о том, как правильно подавать пасту и с какими соусами она идеально сочетается.

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Главным секретом, по его мнению, является использование оливкового масла высокого качества и сыра пармезан, которые всегда придают пасте превосходный вкус.

Относительно соусов Ламберти отметил, что их вариантов существует множество — сливочные, томатные, винные, и выбор наиболее подходящего из них является основой для успешного блюда.

В Италии существует огромное разнообразие пасты — около 300 разновидностей, а некоторые отчеты говорят о 600. Каждый регион имеет свои особенности, и для каждой формы макарон необходим соответствующий соус.

Например, короткая фигурная паста с бороздками, такая как фарфалле, фузилли, орикьетте, хорошо держит соусы разной консистенции. В данном случае рекомендуется использовать соусы с крупными кусочками овощей, мяса или грибов. Эту пасту также можно добавить в супы или салаты, пишет Газета.Ru.

Шеф-повар отметил, что паста в форме трубочек, например пенне ригате, тортильони, ригатони, идеально сочетается с густыми соусами.

Кроме того, важно учесть не только форму, но и размер макарон, чтобы ингредиенты лучше смешивались и были примерно одного размера.

"Для пасты в виде трубочек (пенне ригате, тортильони, ригатони) нужен густой соус, но важно оценивать не только форму, но и размер, чтобы ингредиенты лучше соединялись, они должны быть примерно одного формата", — сказал Ламберти.

Чтобы избежать склеивания, рекомендуется добавить немного оливкового масла. Уиллиам Ламберти заключил, что важно не только выбрать правильный соус для пасты, но также использовать высококачественное оливковое масло и сыр пармезан, чтобы достичь настоящего вкуса итальянской кухни.