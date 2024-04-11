Технолог рассказала, какие суши и роллы следует выбирать тем, кто хочет сбросить вес

Технолог Румянцева посоветовала классические суши с тунцом и лососем для тех, кто хочет похудеть

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Главный технолог "Много лосося" Людмила Румянцева поделилась своими экспертными советами о том, как из суши и роллов получить максимальную пользу и снизить вес перед летним сезоном.

Фото: Salmon Sushi by Geoff Peters is licensed under Attribution 2.0 Generic

В качестве первого совета, эксперт рекомендовала обратить внимание на блюда с простым составом, такие как классические суши с лососем, тунцом или гребешком, а также роллы маки. Эти блюда, содержащие минимальное количество ингредиентов, представляют из себя полезную и сбалансированную пищу.

Она также отметила, что сейчас популярны веганские варианты роллов маки, где рыбу заменяют на овощи, такие как огурцы, авокадо или сладкий перец.

Еще одним полезным выбором являются роллы с яичным омлетом. Людмила Румянцева отмечает, что традиционный японский омлет также является источником ценного белка и помогает оставаться сытым на протяжении всего рабочего дня.

Что касается выбора риса, предпочтительно использовать нешлифованные сорта крупы, такие как бурый или чёрный рис. Они содержат больше полезных сложных углеводов, так как сохраняют природную оболочку зерна. Если рис надоедает, его можно заменить на киноа или зеленую гречку, так как они считаются суперфудами благодаря высокому содержанию растительного белка и аминокислот, пишет Газета.Ru.

Людмила Румянцева также предлагает разнообразить начинку роллов, сделав микс из овощей и рыбы.

"Для этого возьмите за основу любимый морской деликатес, например ломтики свежей форели или нарезанный слайсами гребешок. В качестве овощей — брокколи, огурец, сельдерей, сладкий перец, лук или салатные листья. Чтобы начинка лучше держала форму, замените сливочный сыр на мягкий творог", — сказала Румянцева.

В заключение эксперт рекомендовала отказаться от соевого соуса, если вы хотите похудеть. Соевый соус часто содержит повышенное количество соли и сахара, которые могут увеличить калорийность блюда и снизить его полезность.