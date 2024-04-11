Лимон с грецким орехом: поддержите иммунитет и сердце со вкусом!

Лимон с грецким орехом — это полезная смесь, которую используют в народной медицине для укрепления иммунитета и помощи при сердечной недостаточности.
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Эту смесь, о которой напоминает KP.RU, рекомендуется принимать по 1 столовой ложке дважды в день через 20 минут после еды.
Ингредиенты:
— 250 мл свежевыжатого лимонного сока,
— 1 стакан измельчённых грецких орехов,
— 1 стакан мёда.
Приготовление:
Измельчите грецкие орехи, используя мясорубку или блендер, чтобы получить мелкую текстуру.
В миске соедините измельчённые грецкие орехи с лимонным соком и мёдом. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
Переложите получившуюся смесь в стеклянную банку и храните в холодильнике.
Перед употреблением рекомендуется хорошо перемешать смесь.
Обратите внимание, что рецепт базируется на применении в народной медицине и не заменяет консультацию с врачом. Если у вас есть какие-либо заболевания, рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом перед началом приема этой смеси.
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