Лимон с грецким орехом: поддержите иммунитет и сердце со вкусом!

Лимон с грецким орехом: чудо-смесь, помогающая поддержать иммунитет и сердце

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимон с грецким орехом — это полезная смесь, которую используют в народной медицине для укрепления иммунитета и помощи при сердечной недостаточности.

Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эту смесь, о которой напоминает KP.RU, рекомендуется принимать по 1 столовой ложке дважды в день через 20 минут после еды.

Ингредиенты:

— 250 мл свежевыжатого лимонного сока,

— 1 стакан измельчённых грецких орехов,

— 1 стакан мёда.

Приготовление:

Измельчите грецкие орехи, используя мясорубку или блендер, чтобы получить мелкую текстуру. В миске соедините измельчённые грецкие орехи с лимонным соком и мёдом. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Переложите получившуюся смесь в стеклянную банку и храните в холодильнике. Перед употреблением рекомендуется хорошо перемешать смесь.

Обратите внимание, что рецепт базируется на применении в народной медицине и не заменяет консультацию с врачом. Если у вас есть какие-либо заболевания, рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом перед началом приема этой смеси.