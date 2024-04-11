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Лимон с грецким орехом: поддержите иммунитет и сердце со вкусом!

Лимон с грецким орехом: чудо-смесь, помогающая поддержать иммунитет и сердце

1:08
Еда

Лимон с грецким орехом — это полезная смесь, которую используют в народной медицине для укрепления иммунитета и помощи при сердечной недостаточности.

Лимон с грецким орехом: чудо-смесь, помогающая поддержать иммунитет и сердце
Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эту смесь, о которой напоминает KP.RU, рекомендуется принимать по 1 столовой ложке дважды в день через 20 минут после еды.

Ингредиенты:

— 250 мл свежевыжатого лимонного сока,

— 1 стакан измельчённых грецких орехов,

— 1 стакан мёда.

Приготовление:

  1. Измельчите грецкие орехи, используя мясорубку или блендер, чтобы получить мелкую текстуру.
  2. В миске соедините измельчённые грецкие орехи с лимонным соком и мёдом. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.
  3. Переложите получившуюся смесь в стеклянную банку и храните в холодильнике.
  4. Перед употреблением рекомендуется хорошо перемешать смесь.

Обратите внимание, что рецепт базируется на применении в народной медицине и не заменяет консультацию с врачом. Если у вас есть какие-либо заболевания, рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом перед началом приема этой смеси.

3 СУПЕР-РЕЦЕПТА ВИТАМИННЫХ СМЕСЕЙ для укрепления иммунитета! Мед, лимон, имбирь, сухофрукты, орехи
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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