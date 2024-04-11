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Рассольник на свиных рёбрах с перловкой: такой вкусный, что большой кастрюли всегда мало

Рассольник с перловкой на свиных рёбрышках: идеальное первое для прохладных весенних дней

1:45
Еда

Рассольник, сваренный с перловкой на свиных рёбрах, получается сытным, наваристым и очень вкусным. Попробуйте приготовить этот аппетитный суп по рецепту "Лайфхакер.ру", и домашние скажут вам спасибо за замечательный обед!

Рассольник с перловкой на свиных рёбрышках: идеальное первое для прохладных весенних дней
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 300 г свиных рёбер,

— 2,5 л воды ,

— 4 столовые ложки перловой крупы,

— 3 картофелины,

— 2 луковицы,

— 1 морковь,

— 3 столовые ложки подсолнечного масла,

— 3 солёных огурца,

— 0,5 стакана огуречного рассола,

— 2 лавровых листа,

— соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте рёбра, нарежьте их на кусочки и залейте 2,5 литрами воды. Доведите до кипения и варите на среднем огне, снимая пену, около 40-50 минут.
  2. В это время промойте перловую крупу кипятком и откиньте на дуршлаг, чтобы удалить лишний крахмал. Выборочно можете отварить перловку отдельно.
  3. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Когда рёбра будут готовы, добавьте картофель и перловую крупу в суп. Доведите до кипения и варите ещё 15-20 минут, пока картофель не станет мягким.
  4. В это время подготовьте зажарку: на разогретом подсолнечном масле обжарьте нарезанный лук, натертую морковь и мелко нарезанные огурцы. Они должны быть хорошо обжарены и твёрдыми.
  5. Добавьте зажарку в суп вместе с остатками масла. Влейте огуречный рассол, добавьте лавровый лист и посолите, приправьте перцем по вкусу. Томите суп еще 2-3 минуты, пока все ингредиенты не смешаются и прогреются.

Рассольник готов! Можете подавать его горячим в чашках или тарелках.

Обыкновенное чудо - Рассольник на Свиных Ребрышках.#СупНаРебрышках#Суп Домашний ресторан
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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