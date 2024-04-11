Рассольник на свиных рёбрах с перловкой: такой вкусный, что большой кастрюли всегда мало

Рассольник, сваренный с перловкой на свиных рёбрах, получается сытным, наваристым и очень вкусным. Попробуйте приготовить этот аппетитный суп по рецепту "Лайфхакер.ру", и домашние скажут вам спасибо за замечательный обед!
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 300 г свиных рёбер,
— 2,5 л воды ,
— 4 столовые ложки перловой крупы,
— 3 картофелины,
— 2 луковицы,
— 1 морковь,
— 3 столовые ложки подсолнечного масла,
— 3 солёных огурца,
— 0,5 стакана огуречного рассола,
— 2 лавровых листа,
— соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Промойте рёбра, нарежьте их на кусочки и залейте 2,5 литрами воды. Доведите до кипения и варите на среднем огне, снимая пену, около 40-50 минут.
В это время промойте перловую крупу кипятком и откиньте на дуршлаг, чтобы удалить лишний крахмал. Выборочно можете отварить перловку отдельно.
Очистите и нарежьте картофель кубиками. Когда рёбра будут готовы, добавьте картофель и перловую крупу в суп. Доведите до кипения и варите ещё 15-20 минут, пока картофель не станет мягким.
В это время подготовьте зажарку: на разогретом подсолнечном масле обжарьте нарезанный лук, натертую морковь и мелко нарезанные огурцы. Они должны быть хорошо обжарены и твёрдыми.
Добавьте зажарку в суп вместе с остатками масла. Влейте огуречный рассол, добавьте лавровый лист и посолите, приправьте перцем по вкусу. Томите суп еще 2-3 минуты, пока все ингредиенты не смешаются и прогреются.
Рассольник готов! Можете подавать его горячим в чашках или тарелках.
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Обыкновенное чудо - Рассольник на Свиных Ребрышках.#СупНаРебрышках#Суп Домашний ресторан