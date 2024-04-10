Яд или полезный продукт: узнайте всю правду о шоколаде. Самая популярная вкусняшка не так уж безобидна

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Врач Бережная рассказала о вреде и пользе шоколада

1:28
Еда

Учёные пока не пришли к однозначному выводу: полезен или вреден шоколад для здоровья. Пока же в новостных лентах появляются время от времени диаметрально противоположные мнения разных экспертов. Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная подтвердила, что шоколад завис где-то посередине, его нельзя назвать однозначно полезным продуктом, но и вредным он тоже не является.

Врач Бережная рассказала о вреде и пользе шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как отметила в разговоре с "Радио 1" эксперт, в шоколаде много антиоксидантов, они способствуют уменьшению "плохого" холестерина в крови, борются со свободными радикалами, которые приводят к раннему старению и провоцируют развитие онкологии. Шоколад вырабатывает эндорфины и серотонин — "гормон счастья". В то же время шоколад — жирный, сладкий и высококалорийный продукт.

"Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 граммов", — считает врач.

Если всё же употребления шоколада хочется избежать, то есть ему и здоровая альтернатива. Например, индейка, приготовленная на пару, подарит организму столько же серотонина, сколько плитка шоколада. Также хорошей альтернативой шоколаду может стать домашнее варенье без добавок и консервантов.

Ирина Бережная также не рекомендовала использовать различные заменители, изготовленные на основе цикория или сои, поскольку это вредный суррогат.

Польза темного шоколада
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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