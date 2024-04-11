Лимон с курагой: самое вкусное фруктовое лекарство для профилактики сердечных заболеваний

Лимон с курагой: витаминный десерт, который помогает повысить гемоглобин и укрепить иммунитет

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Лимон с курагой — свежий и полезный фруктовый десерт, который не только помогает в борьбе с простудой, но также полезен для тех, у кого низкий уровень гемоглобина или имеются проблемы со здоровьем сердца.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления лимонной смеси с курагой от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 2 лимона,

— 300 г кураги,

— 150 г сахара или мёда (по вкусу).

Приготовление

Нарежьте лимоны и курагу на небольшие кусочки. Добавьте сахар или мёд для придания сладости. Переложите все ингредиенты в стеклянную банку, закройте крышкой и храните в холодильнике. Готовую смесь можно есть просто ложкой или использовать в выпечке и других сладких блюдах.

Этот яркий десерт с лимоном и курагой не только порадует ваш вкусовой рецептор, но и имеет положительное влияние на ваше здоровье. Наслаждайтесь им и поддерживайте свое благополучие!