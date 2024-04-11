Лимон с курагой: самое вкусное фруктовое лекарство для профилактики сердечных заболеваний

Лимон с курагой — свежий и полезный фруктовый десерт, который не только помогает в борьбе с простудой, но также полезен для тех, у кого низкий уровень гемоглобина или имеются проблемы со здоровьем сердца.
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Для приготовления лимонной смеси с курагой от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 2 лимона,
— 300 г кураги,
— 150 г сахара или мёда (по вкусу).
Приготовление
Нарежьте лимоны и курагу на небольшие кусочки.
Добавьте сахар или мёд для придания сладости.
Переложите все ингредиенты в стеклянную банку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
Готовую смесь можно есть просто ложкой или использовать в выпечке и других сладких блюдах.
Этот яркий десерт с лимоном и курагой не только порадует ваш вкусовой рецептор, но и имеет положительное влияние на ваше здоровье. Наслаждайтесь им и поддерживайте свое благополучие!