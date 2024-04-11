Аппетитные макароны пенне с овощами, курицей и пармезаном: очень вкусное блюдо. Возьмите рецепт на заметку!

Макароны с овощами и курицей: готовим вкусное блюдо

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта паста с курицей и пармезаном придётся по душе всей вашей семье. Запомните этот рецепт, поскольку вы будете готовить это блюдо ещё не раз.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

4 чайные ложки измельчённого чеснока,

1/4 стакана панировочных сухарей,

4 чайные ложки оливкового масла,

полкило куриной грудки без кожи и костей, нарезанной небольшими кусочками,

1 маленькая луковица, нарезанная кубиками,

1 средний кабачок, нарезанный,

1 столовая ложка томатной пасты,

3 чашки куриного бульона,

банка томатного соуса,

1 столовая ложка красного винного уксуса,

1 чайная ложка итальянской приправы,

1/4 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца,

упаковка пенне или других макарон среднего размера,

60 г тёртого сыра моцарелла,

28 г тёртого сыра пармезан,

1-2 столовые ложки нарезанного свежего базилика.

Приготовление

Обжарьте в сотейнике чеснок и панировочные сухари. Переложите смесь в тарелку. Добавьте в сковороду оливковое масло, добавьте кусочки курицы, посолите и поперчите, обжарьте до готовности. Выложите в тарелку. Добавьте масло, обжарьте натёртые кабачки с луком, готовьте их 3-5 минут. Добавьте оставшуюся столовую ложку чеснока и готовьте ещё минуту. Добавьте столовую ложку томатной пасты и перемешайте. Готовьте ещё минуту. Добавьте куриный бульон, томатный соус, красный винный уксус, итальянскую приправу, соль и измельченные хлопья красного перца, перемешайте. Добавьте макароны и ещё раз перемешайте. Варите на медленном огне 12-15 минут, помешивая ингредиенты каждые несколько минут. Выложите на противень смесь из овощей и пенне, курицу, посыпьте тёртой моцареллой, пармезаном и поджаренными чесночными сухарями. Запекайте в духовке несколько минут. При подаче посыпьте базиликом.