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Аппетитные макароны пенне с овощами, курицей и пармезаном: очень вкусное блюдо. Возьмите рецепт на заметку!

Макароны с овощами и курицей: готовим вкусное блюдо

2:04
Еда

Эта паста с курицей и пармезаном придётся по душе всей вашей семье. Запомните этот рецепт, поскольку вы будете готовить это блюдо ещё не раз.

Макароны с овощами и курицей: готовим вкусное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Martin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 чайные ложки измельчённого чеснока,
  • 1/4 стакана панировочных сухарей,
  • 4 чайные ложки оливкового масла,
  • полкило куриной грудки без кожи и костей, нарезанной небольшими кусочками,
  • 1 маленькая луковица, нарезанная кубиками,
  • 1 средний кабачок, нарезанный,
  • 1 столовая ложка томатной пасты,
  • 3 чашки куриного бульона,
  • банка томатного соуса,
  • 1 столовая ложка красного винного уксуса,
  • 1 чайная ложка итальянской приправы,
  • 1/4 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца,
  • упаковка пенне или других макарон среднего размера,
  • 60 г тёртого сыра моцарелла,
  • 28 г тёртого сыра пармезан,
  • 1-2 столовые ложки нарезанного свежего базилика.

Приготовление

  1. Обжарьте в сотейнике чеснок и панировочные сухари. Переложите смесь в тарелку.
  2. Добавьте в сковороду оливковое масло, добавьте кусочки курицы, посолите и поперчите, обжарьте до готовности. Выложите в тарелку.
  3. Добавьте масло, обжарьте натёртые кабачки с луком, готовьте их 3-5 минут. Добавьте оставшуюся столовую ложку чеснока и готовьте ещё минуту. Добавьте столовую ложку томатной пасты и перемешайте. Готовьте ещё минуту.
  4. Добавьте куриный бульон, томатный соус, красный винный уксус, итальянскую приправу, соль и измельченные хлопья красного перца, перемешайте. Добавьте макароны и ещё раз перемешайте. Варите на медленном огне 12-15 минут, помешивая ингредиенты каждые несколько минут.
  5. Выложите на противень смесь из овощей и пенне, курицу, посыпьте тёртой моцареллой, пармезаном и поджаренными чесночными сухарями. Запекайте в духовке несколько минут. При подаче посыпьте базиликом.
ПАСТА С КУРИЦЕЙ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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