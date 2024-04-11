Аппетитные макароны пенне с овощами, курицей и пармезаном: очень вкусное блюдо. Возьмите рецепт на заметку!

Эта паста с курицей и пармезаном придётся по душе всей вашей семье. Запомните этот рецепт, поскольку вы будете готовить это блюдо ещё не раз.
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Ингредиенты
4 чайные ложки измельчённого чеснока,
1/4 стакана панировочных сухарей,
4 чайные ложки оливкового масла,
полкило куриной грудки без кожи и костей, нарезанной небольшими кусочками,
1 маленькая луковица, нарезанная кубиками,
1 средний кабачок, нарезанный,
1 столовая ложка томатной пасты,
3 чашки куриного бульона,
банка томатного соуса,
1 столовая ложка красного винного уксуса,
1 чайная ложка итальянской приправы,
1/4 чайной ложки соли,
1/4 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца,
упаковка пенне или других макарон среднего размера,
60 г тёртого сыра моцарелла,
28 г тёртого сыра пармезан,
1-2 столовые ложки нарезанного свежего базилика.
Приготовление
Обжарьте в сотейнике чеснок и панировочные сухари. Переложите смесь в тарелку.
Добавьте в сковороду оливковое масло, добавьте кусочки курицы, посолите и поперчите, обжарьте до готовности. Выложите в тарелку.
Добавьте масло, обжарьте натёртые кабачки с луком, готовьте их 3-5 минут. Добавьте оставшуюся столовую ложку чеснока и готовьте ещё минуту. Добавьте столовую ложку томатной пасты и перемешайте. Готовьте ещё минуту.
Добавьте куриный бульон, томатный соус, красный винный уксус, итальянскую приправу, соль и измельченные хлопья красного перца, перемешайте. Добавьте макароны и ещё раз перемешайте. Варите на медленном огне 12-15 минут, помешивая ингредиенты каждые несколько минут.
Выложите на противень смесь из овощей и пенне, курицу, посыпьте тёртой моцареллой, пармезаном и поджаренными чесночными сухарями. Запекайте в духовке несколько минут. При подаче посыпьте базиликом.