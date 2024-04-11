Запечённый картофель с начинкой из чеддера, бекона и соуса барбекю: сытное ароматное блюдо для семейного ужина

Как запечь картофель с начинкой из сыра и бекона

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот запечённый картофель с начинкой из чеддера, бекона и соуса барбекю — очень сытный, ароматный и идеально подходит для обеда или ужина!

Фото: flickr.com by telepathicparanoia is licensed under CC BY-ND 2.0.

Ингредиенты

4 крупных сырых картофелины,

2 ломтика бекона, разрезанных по центру,

250 г куриного фарша или индейки,

1/2 чайной ложки паприки,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки чёрного перца,

5 столовых ложек соуса для барбекю,

1/2 стакана обезжиренной сметаны,

2 столовые ложки молока,

85 г измельчённого острого сыра чеддер.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень алюминиевой фольгой. Вилкой проделайте отверстия в картофеле, поместите его в духовку и выпекайте 45 минут. Обжарьте два ломтика бекона до хрустящей корочки. Выложите бекон на бумажные полотенца, а затем порежьте на мелкие кусочки. В сотейнике поджарьте фарш, готовьте, разбивая его на небольшие куски лопаткой, посыпьте паприкой, солью и перцем. Добавьте к мясу 4 столовые ложки соуса барбекю и перемешайте. Уменьшите огонь до среднего и готовьте еще 1-2 минуты. Снимите с огня. Когда картофель остынет, сделайте сверху надрез, ложкой вычерпайте содержимое каждой картошки. Добавьте к мякоти картофеля сметану, молоко, сыр, перемешайте, добавьте приготовленный фарш и бекон. Равномерно выложите начинку в картофель. Посыпьте сверху дополнительно сыром и беконом, поместите в духовку и запекайте 10–15 минут, пока сыр не расплавится.