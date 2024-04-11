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Запечённый картофель с начинкой из чеддера, бекона и соуса барбекю: сытное ароматное блюдо для семейного ужина

Как запечь картофель с начинкой из сыра и бекона

1:42
Еда

Этот запечённый картофель с начинкой из чеддера, бекона и соуса барбекю — очень сытный, ароматный и идеально подходит для обеда или ужина!

Как запечь картофель с начинкой из сыра и бекона
Фото: flickr.com by telepathicparanoia is licensed under CC BY-ND 2.0.

Ингредиенты

  • 4 крупных сырых картофелины,
  • 2 ломтика бекона, разрезанных по центру,
  • 250 г куриного фарша или индейки,
  • 1/2 чайной ложки паприки,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца,
  • 5 столовых ложек соуса для барбекю,
  • 1/2 стакана обезжиренной сметаны,
  • 2 столовые ложки молока,
  • 85 г измельчённого острого сыра чеддер.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень алюминиевой фольгой. Вилкой проделайте отверстия в картофеле, поместите его в духовку и выпекайте 45 минут.
  2. Обжарьте два ломтика бекона до хрустящей корочки. Выложите бекон на бумажные полотенца, а затем порежьте на мелкие кусочки.
  3. В сотейнике поджарьте фарш, готовьте, разбивая его на небольшие куски лопаткой, посыпьте паприкой, солью и перцем. Добавьте к мясу 4 столовые ложки соуса барбекю и перемешайте. Уменьшите огонь до среднего и готовьте еще 1-2 минуты. Снимите с огня.
  4. Когда картофель остынет, сделайте сверху надрез, ложкой вычерпайте содержимое каждой картошки.
  5. Добавьте к мякоти картофеля сметану, молоко, сыр, перемешайте, добавьте приготовленный фарш и бекон. Равномерно выложите начинку в картофель. Посыпьте сверху дополнительно сыром и беконом, поместите в духовку и запекайте 10–15 минут, пока сыр не расплавится.
ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ! Такую вкусную картошку захочется приготовить не раз!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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