Пюре из корня сельдерея: попробуйте приготовить вкусную низкоуглеводную альтернативу картофельному пюре

Корень сельдерея может заменить пюре из картошки: рецепт

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Пюре из корня сельдерея является вкусной низкоуглеводной альтернативой картофельному пюре. Подавайте с курицей, стейком или бараниной — и ужин готов!

Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

В сыром виде сельдерей часто кладут в салаты. А после варки он становится слаще и по вкусу немного напоминает пастернак.

Ингредиенты

соль по вкусу,

1 кг корня сельдерея,

1/2 стакана молока или сливок,

3 столовые ложки несолёного сливочного масла.

Приготовление

Вскипятите воду в кастрюле, посолите из расчёта: 1 столовая ложка соли на каждые 2 литра воды. Очистите и нарежьте кубиками корень сельдерея. Добавьте в кипящую воду и варите 25-30 минут, пока он не станет мягким. Добавьте молоко или сливки, сливочное масло и разомните в пюре.