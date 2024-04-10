Пюре из корня сельдерея: попробуйте приготовить вкусную низкоуглеводную альтернативу картофельному пюре
Корень сельдерея может заменить пюре из картошки: рецепт
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Пюре из корня сельдерея является вкусной низкоуглеводной альтернативой картофельному пюре. Подавайте с курицей, стейком или бараниной — и ужин готов!
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
В сыром виде сельдерей часто кладут в салаты. А после варки он становится слаще и по вкусу немного напоминает пастернак.
Ингредиенты
- соль по вкусу,
- 1 кг корня сельдерея,
- 1/2 стакана молока или сливок,
- 3 столовые ложки несолёного сливочного масла.
Приготовление
- Вскипятите воду в кастрюле, посолите из расчёта: 1 столовая ложка соли на каждые 2 литра воды.
- Очистите и нарежьте кубиками корень сельдерея. Добавьте в кипящую воду и варите 25-30 минут, пока он не станет мягким.
- Добавьте молоко или сливки, сливочное масло и разомните в пюре.
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Как приготовить корень сельдерея