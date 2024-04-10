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Пюре из корня сельдерея: попробуйте приготовить вкусную низкоуглеводную альтернативу картофельному пюре

Корень сельдерея может заменить пюре из картошки: рецепт

0:50
Еда

Пюре из корня сельдерея является вкусной низкоуглеводной альтернативой картофельному пюре. Подавайте с курицей, стейком или бараниной — и ужин готов!

Корень сельдерея может заменить пюре из картошки: рецепт
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

В сыром виде сельдерей часто кладут в салаты. А после варки он становится слаще и по вкусу немного напоминает пастернак.

Ингредиенты

  • соль по вкусу,
  • 1 кг корня сельдерея,
  • 1/2 стакана молока или сливок,
  • 3 столовые ложки несолёного сливочного масла.

Приготовление

  1. Вскипятите воду в кастрюле, посолите из расчёта: 1 столовая ложка соли на каждые 2 литра воды.
  2. Очистите и нарежьте кубиками корень сельдерея. Добавьте в кипящую воду и варите 25-30 минут, пока он не станет мягким.
  3. Добавьте молоко или сливки, сливочное масло и разомните в пюре.

 

Как приготовить корень сельдерея
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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