Тарталетки с сыром и крабовыми палочками: очень простое приготовление, всегда отличный результат!

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром: без них не обойдётся ни одно застолье

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотим предложить вам рецепт вкусных тарталеток с крабовыми палочками и сыром. Это классическое сочетание ингредиентов, о котором напоминает KP.RU, подарит вам настоящий праздник вкуса!

Фото: flickr.com by Peter O'Connor aka anemoneprojectors is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вот что вам понадобится:

— 100 г твёрдого сыра,

— 2 крабовые палочки,

— 2 яйца,

— 1 столовая ложка майонеза,

— соль и перец по вкусу,

— свежая зелень для украшения.

И вот как приготовить тарталетки:

Сначала отварите яйца и нарежьте их мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке. Также нарежьте крабовые палочки тонкими кубиками. Измельчите твёрдый сыр на тёрке. В большой миске смешайте нарезанные яйца, кубики крабовых палочек и тёртый сыр. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Разложите полученную смесь равномерно по тарталеткам, создавая красивую презентацию. Украсьте тарталетки свежей зеленью, чтобы добавить им аромата и эстетической красоты.

Вот и всё! Теперь вы можете наслаждаться вкусными и аппетитными тарталетками с крабовыми палочками и сыром. Это блюдо отлично подойдет для любого праздничного стола или для особого угощения в любое время года. Приятного аппетита!