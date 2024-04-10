Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За что страховщик может потребовать возмещения ущерба: регресс в автостраховании
Как крапива влияет на помидоры
Диетолог Леблан: для похудения нужно есть 25 грамм клетчатки в день
Минфин России предложил повысить минимальную цену на водку с 1 июня 2024 года
В Германии столкнулись с недостатком средств для перевооружения
Рогов: Боррель призывает отдать АЭС в руки ядерных террористов
Увлажнение жирной кожи на ночь: правила и рекомендации
Интурист: слабый рубль способствует привлечению иностранцев в Россию
Чемпион России по автогонкам рассказал, как научиться прыгать на скалке с нуля
Тарталетки с сыром и крабовыми палочками: очень простое приготовление, всегда отличный результат!

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром: без них не обойдётся ни одно застолье

1:20
Еда

Хотим предложить вам рецепт вкусных тарталеток с крабовыми палочками и сыром. Это классическое сочетание ингредиентов, о котором напоминает KP.RU, подарит вам настоящий праздник вкуса!

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром: без них не обойдётся ни одно застолье
Фото: flickr.com by Peter O'Connor aka anemoneprojectors is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вот что вам понадобится:

— 100 г твёрдого сыра,

— 2 крабовые палочки,

— 2 яйца,

— 1 столовая ложка майонеза,

— соль и перец по вкусу,

— свежая зелень для украшения.

И вот как приготовить тарталетки:

  1. Сначала отварите яйца и нарежьте их мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке. Также нарежьте крабовые палочки тонкими кубиками. Измельчите твёрдый сыр на тёрке.
  2. В большой миске смешайте нарезанные яйца, кубики крабовых палочек и тёртый сыр. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
  3. Разложите полученную смесь равномерно по тарталеткам, создавая красивую презентацию.
  4. Украсьте тарталетки свежей зеленью, чтобы добавить им аромата и эстетической красоты.

Вот и всё! Теперь вы можете наслаждаться вкусными и аппетитными тарталетками с крабовыми палочками и сыром. Это блюдо отлично подойдет для любого праздничного стола или для особого угощения в любое время года. Приятного аппетита!

Тарталетки с крабовыми палочками сыром и яйцом 🎈 Как приготовить ТАРТАЛЕТКИ с крабовыми палочками
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Рогов: Боррель призывает отдать АЭС в руки ядерных террористов
Увлажнение жирной кожи на ночь: правила и рекомендации
Интурист: слабый рубль способствует привлечению иностранцев в Россию
Чемпион России по автогонкам рассказал, как научиться прыгать на скалке с нуля
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром: без них не обойдётся ни одно застолье
В Омске суд отправил в СИЗО напавшую на своего сына и мать женщину
The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Мария Кожевникова поделилась секретом долгой семейной жизни: "Муж бросит курить, когда захочет"
Опытные владельцы рассказали, зачем класть в кошачий лоток зеленый чай
В России появилась идея о введении обязательной страховки жилья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников