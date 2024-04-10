Тарталетки с сыром и крабовыми палочками: очень простое приготовление, всегда отличный результат!

Хотим предложить вам рецепт вкусных тарталеток с крабовыми палочками и сыром. Это классическое сочетание ингредиентов, о котором напоминает KP.RU, подарит вам настоящий праздник вкуса!
Фото: flickr.com by Peter O'Connor aka anemoneprojectors is licensed under CC BY-SA 2.0.
Вот что вам понадобится:
— 100 г твёрдого сыра,
— 2 крабовые палочки,
— 2 яйца,
— 1 столовая ложка майонеза,
— соль и перец по вкусу,
— свежая зелень для украшения.
И вот как приготовить тарталетки:
Сначала отварите яйца и нарежьте их мелкими кубиками или натрите на крупной тёрке. Также нарежьте крабовые палочки тонкими кубиками. Измельчите твёрдый сыр на тёрке.
В большой миске смешайте нарезанные яйца, кубики крабовых палочек и тёртый сыр. Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
Разложите полученную смесь равномерно по тарталеткам, создавая красивую презентацию.
Украсьте тарталетки свежей зеленью, чтобы добавить им аромата и эстетической красоты.
Вот и всё! Теперь вы можете наслаждаться вкусными и аппетитными тарталетками с крабовыми палочками и сыром. Это блюдо отлично подойдет для любого праздничного стола или для особого угощения в любое время года. Приятного аппетита!
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Тарталетки с крабовыми палочками сыром и яйцом 🎈 Как приготовить ТАРТАЛЕТКИ с крабовыми палочками